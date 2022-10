Tale e Quale Show, Rosalinda Cannavò vince la quarta puntata: la classifica e le prossime imitazioni

Rosalinda Cannavò ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show di venerdì 21 ottobre 2022 condotta come sempre da Carlo Conti. Con l'imitazione di Francesca Michielin nel brano Nessun grado di separazione, la concorrente ha raggiunto la vetta della classifica settimanale, ottenendo il riscontro della giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello. Giudice speciale è stato Tullio Solenghi nei panni del giornalista Giampiero Mughini. Il voto social, invece, ha premiato con il 17,14% dei voti Andrea Dianetti che, con il suo Achille Lauro, ha guadagnato così 5 punti in più.

Nessun grado di separazione tra noi e Rosalinda ? ?

Rivedi l’esibizione di Rosalinda Cannavò che interpreta Francesca Michielin qui ? https://t.co/p6yCLy7HIS@14Cannavo #taleequaleshow pic.twitter.com/FOgbt1gnv0 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 21, 2022

Le imitazioni di Tale e Quale Show della quarta puntata

Le esibizioni della puntata di Tale e Quale Show 2022 hanno visto Samira Lui nei panni di Jennifer Lopez, Claudio Lauretta in quelli di Renato Zero, Antonino Spadaccino che è diventato Rod Stewart, Valentina Persia che è stata Gabriella Ferri; è stata poi la volta di Valeria Marini trasformata in Shakira, Elena Ballerini in Arisa e Gilles Rocca in Jon Bon Jovi, Alessandra Mussolini è diventata Milva, Rosalinda Cannavò Francesca Michielin e infine Andrea Dianetti che ha chiuso la diretta con l'imitazione di Achille Lauro. Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, invece, sono diventati Elettra Lamborghini e Rocco Hunt che hanno commentato in diretta social la divertente performance.

Di seguito la classifica aggiornata della quarta puntata di venerdì 21 ottobre 2022:

Rosalinda Cannavò 62 punti

Elena Ballerini 58 punti

Valentina Persia 55 punti

Andrea Dianetti 53 punti

Gilles Rocca 50 punti

Claudio Lauretta 49 punti

Samira Lui 42 punti

Antonino Spadaccino 39 punti

Alessandra Mussolini 36 punti

Valeria Marini in parità con Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli 30 punti

Vince la quarta puntata Rosalinda Cannavò! ? Siete d’accordo? Vi aspettiamo venerdì prossimo con una nuova puntata di #taleequaleshow! pic.twitter.com/eP9gDJhTiD October 21, 2022

Le esibizioni della prossima puntata

La prossima puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 28 ottobre 2022 avrà le seguenti esibizioni: Gilles Rocca dovrà diventare Franco Califano; Andrea Dianetti vestirà i panni di Gianni Togni; Rosalinda Cannavò quelli di Madame; Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli dovranno diventare Carreras e Pavarotti; Alessandra Mussolini sarà Sophia Loren; Antonino Spadaccino sarà Loredana Bertè; Valeria Marini dovrà diventare Marilyn Monroe; Samira Lui dovrà diventare Grace Jones; Claudio Lauretta dovrà diventare Vasco Rossi; Valentina Persia dovrà diventare Anastacia e infine Elena Ballerini sarà Barbara Streisand.