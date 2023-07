Carlo Conti svela il cast di "Tale e Quale Show": ecco i 10 concorrenti

Lavori in corso per la prossima edizione di "Tale e Quale Show". Nel pieno dell'estate Carlo Conti ha messo a punto il cast della prossima edizione, che si terrà a partire dal 22 settembre in prima serata su Rai Uno. Dieci protagonisti, selezionati tra vecchi e giovani volti televisivi, "oltre ai ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni", tiene a sottolineare il conduttore e autore.

Pamela Prati

Jasmine Rotolo

Cristina Scuccia

Maria Teresa Ruta

Ilaria Mongiovì

Ginevra Lamborghini

Lorenzo Licitra

Scialpi

Gaudiano

Alex Belli