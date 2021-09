Tale e Quale Show, Alba Parietti vs. Giorgio Panariello

Venerdì scorso Alba Parietti è diventata virale sui social, dopo essersi trasformata in Damiano dei Maneskin a Tale e Quale Show. Un'esibizione che ha visto le stroncature di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, in giuria, con le parole di quest'ultimo mal digerite dalla showgirl. Nel corso di una diretta Facebook, Alba ha replicato a muso duro al comico toscano.

L'attacco di Alba

“Se un uomo fa un pezzo divertente diventa divertente, se lo fa una donna diventa… Cioè io ho 60 anni e ho fatto Damiano dei Maneskin che ne ha 20. Capisci che era una parodia?", ha tuonato Parietti, come riportato da Bubino Blog. "Il suo giudizio è stato ‘ma perché ti hanno dato un pezzo così difficile?’, che è quasi peggio di dire ‘mi hai fatto schifo’. Se Giorgio vuole giudicare in maniera non seria i miei pezzi, che quantomeno avesse il coraggio di dirmi in faccia che gli ha fatto schifo la mia imitazione. L’ha fatto sia con me che con Federica Nargi. Lei non ha mai fatto questo tipo di lavoro e lo fa con un grande impegno”.

E ora Patty

La bocciatura di Malgioglio, novità di stagione a Tale e Quale Show, è stata invece ampiamente accettata: “Cristiano potrebbe giudicare anche Aretha Franklin, ma le direbbe che non è stata brava", ha commentato Alba. "Loretta è quella che mi dà i giudizi più giusti, è una grande imitatrice e cantante”. Nel frattempo questo venerdì, per la terza puntata di Tale e Quale Show, Parietti sarà Patty Pravo.