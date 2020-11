Tale e Quale Show 2020, Lidia Schillaci vince il torneo dei campioni

Lidia Schillaci è la vincitrice del torneo dei campioni di Tale e Quale Show 2020. Già campionessa della semifinale, nell’ultima puntata del programma di Rai Uno in onda venerdì 20 novembre la cantante si è esibita sul palco con un’interpretazione magistrale di Mina e del brano ‘Io e te da soli’ che ha affascinato i giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Alessandro Siani in qualità di giudice speciale. Oltre al titolo, Lidia Schillaci ha ottenuto anche una targa e 30mila euro da donare in beneficenza.

Tale e Quale Show 2020, ultima puntata: la classifica finale

Di seguito, la classifica finale dei concorrenti nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2020:

1 – Lidia Schillaci nei panni di Mina

2 – Jessica Morlacchi nei panni di Lara Fabian

3 – Agostino Penna nei panni di Drupi

4 – Francesco Monte nei panni di Ultimo

5 – Virginio nei panni di Gino Paoli

6 – Giulia Sol nei panni di Alexia

7 – Pago nei panni di Franco Califano

8 – Barbara Cola nei panni di Anna Oxa

9 – Carolina Rey nei panni di Nada

10 – Sergio Muniz nei panni di Ghali

Carlo Conti guarito dal coronaviris

Dopo i giorni segnati dalla positività al coronavirus e la conduzione in collegamento da casa, Carlo Conti è tornato nello studio di Rai1 per condurre di persona la finale di ‘Tale e quale show’. Ad anticipare la sua presenza era stato lo stesso conduttore in un breve filmato pubblicato su Instagram poco prima della messa in onda. “Verso Roma, stasera in diretta”, aveva assicurato ai follower Conti che nei giorni scorsi si era premurato di raccomandare a tutti la massima attenzione rispetto a un virus che non aveva esitato a definire “subdolo”.

“Grazie per l'affetto che mi avete dimostrato”, ha detto al pubblico all’inizio della puntata finale: “Per me è un onore essere qui stasera, ma non potevo mancare per l'ultima puntata. Un grazie speciale anche alla giuria che ha portato avanti il carrozzone da sé dimostrando di potercela fare da sola”.