Tale e Quale Show, Pago è il vincitore della decima edizione: la classifica completa

Pago è il vincitore di Tale e Quale Show 2020. Nella puntata finale del programma musicale di Rai1 in onda venerdì 23 ottobre, il cantautore si è esibito nei panni di Bruce Springsteen con il brano ‘Dancing in the dark’, regalando al pubblico uno spettacolo straordinario che gli è valso il trionfo in questa decima edizione già segnata dalla sua presenza con le imitazioni di Fabrizio Moro nella terza puntata e di Tony Hadley nella quarta.

Tale e Quale Show 2020: Pago è il vincitore, Virginio primo in classifica

Se Pago è stato eletto il vincitore dell’edizione numero dieci di Tale e Quale Show, Virginio nei panni di Bruno Mars è stato il primo della classifica della serata. A determinare la vittoria di Pago, al secolo Pacifico Settembre, sono stati i punti extra che gli sono stati assegnati dalla squadra dei coach anche in virtù del percorso del concorrente nelle precedenti puntate. Sul podio con Pago, dunque, Virginio e Barbara Cola.

Di seguito la classifica finale dell’ultima puntata di ‘Tale e Quale Show’:

1- Pago – Bruce Springsteen

2- Virginio – Bruno Mars

3- Barbara Cola – Fiorella Mannoia

4- Carolina Rey – Elisa

5- Giulia Sol – Irene Cara

6- Sergio Muniz – Mal

7- Francesca Manzini – Patty Pravo

8- Francesco Paolantoni – Frank Sinatra

9- Luca Ward – Domenico Modugno

10- Carmen Russo – Madonna

Tale e Quale Show 2020, il torneo

Tale e Quale Show torna venerdì 30 ottobre 2020 con il Super Torneo: a sfidarsi i primi sei concorrenti della decima edizione con i primi quattro di quella del 2019. Dunque, ad esibirsi saranno: Pago, Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol, Sergio Muniz, Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi.