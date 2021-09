Tale e Quale Show, anticipazioni terza puntata: la lista delle imitazioni e il quarto giudice

Venerdì 1 ottobre, in prima serata su Rai Uno, un nuovo appuntamento col game show condotto da Carlo Conti

Tutto pronto per la terza puntata di Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti dagli studi televisivi ''Fabrizio Frizzi'' di Roma. Appuntamento venerdì 1 ottobre alle ore 21.25. Dopo l'ottimo esordio della prime due puntate, che ha confermato lo show come uno dei programmi più amati della televisione, con un rilevante scambio di interazioni social (22% lo share sul totale interazioni social della fascia prime time), la trasmissione è pronta a ospitare 11 nuove incredibili imitazioni, divertenti, ma anche emozionanti, messe come sempre al vaglio della giuria e di un quarto giudice speciale.

Le imitazioni della puntata

Ecco in quali pop star dovranno immedesimarsi gli artisti che cantano rigorosamente dal vivo, accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Francesca Alotta diventerà Gianna Nannini

Deborah Johnson si metterà alla prova con Amii Stewart

Federica Nargi avrà le sembianze di Jennifer Lopez

Stefania Orlando imiterà Mina

Alba Parietti sarà Patty Pravo

Dennis Fantina sarà Michele Zarillo

I Gemelli Guidonia tenteranno il tris con il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi

Biagio Izzo vestirà i panni dei Righeira

Simone Montedoro si trasformerà in Adriano Celentano

Pierpaolo Pretelli in Achille Lauro e Ciro Priello ricorderà il mito di Freddie Mercury.

Chi sarà il quarto giudice?

A giudicare le performance saranno i tre giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, oltre ad un quarto giudice misterioso che non è stato ancora comunicato dalla produzione.

Ma, com'è noto, si dovranno convincere anche i propri compagni d'avventura, visto che come sempre ogni Artista avrà la possibilità di partecipare alle votazioni dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di auto-votarsi).

Come si vota

Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, perché quest'anno i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter e le tre esibizioni più votate porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata.

Dove eravamo rimasti

Anche la seconda puntata è stata vinta dai Gemelli di Guidonia, che avevano imitato alla perfezione i Bee Gees con ''How deep is your love''. La classifica generale è la seguente