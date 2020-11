Tale e Quale Show, Lidia Schillaci vince la semifinale del torneo: la classifica

Lidia Schillaci è la vincitrice della semifinale del torneo di Tale e Quale Show. La sua interpretazione nei panni di Beyonce con Listen ha convinto tutti e la sua performance è stata molto applaudita da pubblico e giuria, impressionati non solo dalle capacità mimetiche di Schillaci ma anche dalla sua bravura canora in un brano decisamente difficile come quello scritto per la cantante americana per la versione cinematografica del musical Dreamgirls del 2007.

Il messaggio di Carlo Conti a Tale e Quale Show

Dimesso dall’ospedale, Carlo Conti ha condotto da casa la puntata di Tale e Quale Show. Il conduttore ha ringraziato tutti quelli che in queste settimane gli sono stati - virtualmente - vicino e hanno fatto sentire il proprio affetto. “È stato un periodo un po’ difficile, permettetemi di ringraziare voi che mi avete espresso la vostra vicinanza - ha esordito Carlo Conti - Il mio pensiero va a chi sta combattendo questo virus, agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, il virus è subdolo, si insinua in te. Non è come diciamo in Toscana “una bischerata”, arriva quando meno te lo aspetti. Dovete stare molto attenti”. Conti ha poi rivolto un saluto e un “abbraccio speciale” al suo “amico Nello, che ha condiviso con me la camera di ospedale ed è come me a casa”.

Tale e Quale Show, la classifica

Con la sua esibizione Lidia Schillaci è volata in testa alla classifica, superando Virginio e Agostino Penna.

Queste le posizioni al termine delle puntata di venerdì 14 novembre:

Lidia Schillaci - Beyonce Virginio - Ed Sheeran Agostino Penna - Phi Collins Pago - Massimo Ranieri Sergio Muniz - Julio Iglesias Francesco Monte - Tiziano Ferro Giulia Sol - Liza Minnelli Jessica Morlacchi - Rihanna Barbara Cola - Emma Carolina Rey - Laura Pausini

La finale del torneo di Tale e Quale Show

Appuntamento quindi a venerdì 20 novembre con la finalissima del torneo di Tale e Quale Show. Queste le assegnazioni per la prossima puntata:

Carolina Rey - Nada

Giulia Sol - Alexia

Francesco Monte - Ultimo

Agostino Penna - Drupi

Pago - Franco Califano

Lidia Schillaci - Mina

Barbara Cola - Anna Oxa

Jessica Morlacchi - Lara Fabian

Sergio Muniz - Ghali

Virginio - Gino Paoli