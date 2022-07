Tale e quale, svelato il cast completo (tra cui Valeria Marini): tutte le informazioni sulla nuova edizione

Il cast di Tale e Quale show è stato finalmente annunciato. Alcuni nomi sono delle conferme, dopo settimane in cui si vociferava della loro presenza (ad esempio Valeria Marini), altre delle sorprese. Anche quest'anno al timone dello programma, che ogni anno intrattiene milioni di spettatori, ci sarà Carlo Conti. Vediamo quando inizierà il programma e chi saranno i protagonisti.

Il cast di Tale e Quale show

Il venerdì sera sarà ancora una volta scandito dalle note di alcune delle più grandi canzoni nazionali e internazionali, a interpretarle, proprio come se fossero cantate dal cantante originale, i concorrenti scelti da Carlo Conti. A rivelare il cast completo è stato rpima Tv sorrisi e canzoni e poi il pagina Instagram di Tale e Quale.

Il cast presenta delle novità rispetto ai nomi che erano circolati in queste settimane: non sono stati infatti selezionati Alex Belli, Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié. Per gli uomini sono stati scelti: Antonino Spadaccino, vincitore di Amici nel 2004, Gilles Rocca, ex naufrago dell’Isola dei Famosi e vincitore di Ballando con le stelle nel 2020, l’imitatore Claudio Lauretta e l’attore ex concorrente di Amici Andrea Dianetti.

Il cast delle donne è composto invece da Valeria Marini, Alessandra Mussolini, la conduttrice Elena Ballerini, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò, Valentina Persia imitatrice ed ex naufraga e infine Samira Lui, ex professoressa de L’Eredità.

Tale e Quale show: chi sono i giudici e la novità

È stata riconfermata la giuria dello scorso anno composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Malgioglio sarà anche su Rai 3 con il suo show Mi Casa es Tu Casa. Quest'anno però ci sarà una novità: lo statuto speciale di cui si occuperà Francesco Paolantoni che tornerà in gara come "ripetente", ad aiutarlo Gabriele Cirilli, veterano del programma, che lo aiuterà a trasformarsi.

Tale e Quale Show 2022 quando andrà in onda

La prima è in programma per il 30 settembre 2022 su Rai 1 in prima serata e sarà poi possibile rivederlo su RaiPlay.