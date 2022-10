"Non mangio": è polemica sulle parole di Alessandra Mussolini a Tale e Quale

Alessandra Mussolini ha interpretato Lady Gaga durante l'ultima puntata di Tale e Quale e proprio come la popstar ha dovuto cantare e ballare vestita con un abbigliamento luccicante che lasciava scoperto una gran parte del corpo. Nulla di troppo osé, però era ben sottolineata la forma fisica di Mussolini. Durante i commenti dei giudici Lorella Goggi ha voluto sottolinare la bellezza dell'ex deputata, che a 59 anni, ha saputo muoversi molto bene, ballando a tempo e mettendo in mostra le sue doti da showgirl.

Goggi si è complimentata con la concorrente e le ha chiesto quale sia il suo segreto di bellezza, la risposta che ha dato Mussolini ha lasciato interdetti molti spettatori. "Non mangio" ha esclamato Alessandra lasciando così intendere che per avere il suo fisico alla sua età il cibo vada ridotto. Poco dopo si è corretta e ha aggiunto: "Mangiucchio, si sopravvive". Insomma, non una rettifica così significativa.

Su Twitter alcuni hanno sottolineato come la sua affermazione non sia di pessimo gusto, anche perché nel programma c'è anche Rosalinda Cannavò che mentre partecipava al Grande Fratello Vip parlò molto dei suoi disturbi alimentari e di quanto si sia sentita non a proprio agio nel suo corpo; di recente ha anche pubblicato un libro in cui parla proprio degli anni in cui ha sofferto di anoressia. "Commento banale e dannoso quello sul fisico bestiale = non mangio" ha scritto un utente sul social; "Magari 'non mangio' lo potevi evitare cara Mussolini" e ancora "Alessandra Mussolini che dice che ha quel fisico perché non mangia. Non possiamo mandare dietro lo scherzo messaggi così sbagliati, per favore".

Alcuni hanno anche sottolineato la non reazione di Carlo Conti, il conduttore avrebbe dovuto dire la sua e sottolineare che questo messaggio non sia educativo e che anzi, sia "grave".