Tali e Quali Show 2022, prima puntata: la classifica e chi ha vinto

Chi ha vinto la prima puntata di Tali e Quali 2022? E qual è stata la classifica finale? Sono le domande dei telespettatori che, vittime del sonno, non sono arrivate a vedere, a mezzanotte inoltrata, la conclusione dello show "nip" (spin off di Tale e Quale Show, tradizionale versione vip) condotto su Rai Uno da Carlo Conti.

Chi è il vincitore Igor Minerva

A vincere la prima puntata è stato Igor Minerva, cantante per passione nonché frontman di una tribute band a Claudio Baglioni. Non è un caso che l'artista abbia portato sul palco Rai proprio un omaggio al cantante romano lasciando tutti a bocca aperta. La sua interpretazione de La Vita è Adesso ha spiazzato tutti i giudici, da Loretta Goggi a Cristiano Malgioglio fino a Biagio Izzo e Giorgio Panariello.

La classifica

Igor Minerva con Claudio Baglioni

Francesca Giuliani con Emma

Lorenzo Amore con Mamhood e Fabrizio Balzano con Eros Ramazzotti

I Sonic Boom con i Kiss

Linda De Bortoli con Madame

Alessandro Lunardi con Nek

Carlotta Serra con Britney Spears

Vincenzo Maccipinto con Checco Zalone

Danila Sciagura on Laura Pausini

Francesco Troilo con Mick

La prossima puntata

Vi ricordiamo che i concorrenti di questa puntata non saranno gli stessi della prossima (prevista per domenica 16 gennaio 2022). I protagonisti dello show Tali e Quali cambiano infatti di volta in volta.