Chi ha vinto la quarta puntata di Tali e Quali Show

A un passo dalla finale del 4 febbraio, la puntata di sabato 28 gennaio di Tali e Quali Show, ha regalato al pubblico del sabato sera di Rai Uno, una carrellata di performance sorprendenti, travestimenti dettagliatissimi e tanto divertimento.Il talent nato come ‘spin off’ della gara tra imitatori vip Tale e Quale show, ha visto anche in questa serata salire sul palco talentuosi sconosciuti appassionati di musica e spettacolo che hanno stupito il pubblico e la giuria con imitazioni iperrealisti che di tanti grandi artisti del panorama musicale italiano e internazionale.

In questa serata che si è conclusa con l’individuazione degli ultimi due finalisti che andranno a giocarsi la vittoria finale la prossima settimana, la giuria è stata chiamata anche a ripescare il ‘migliore terzo classificato’, vista la bravura dimostrata dai tanti imitatori che si sono alternati nelle quattro serate dello show.

Ma chi ha conquistato la palma del vincitore nella serata di sabato 28 gennaio dello show condotto da Carlo Conti e la conseguente possibilità di accedere alla finale insieme al secondo classificato? E chi è stato il ‘miglior terzo classificato’ ripescato?

Scopriamo insieme la classifica finale della quarta puntata di Tali e Quali Show.

Chi è il vincitore della quarta puntata di Tali e Quali Show

A impressionare maggiormente la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio che questa sera sono stati affiancati da un particolare Renzo Arbore, interpretato dall’imitatore Claudio Laureatta e a uscire vincitori della quarta puntata di Tali e Quali Show sono stati i Moonskin che hanno interpretato i loro idoli Maneskin . I Moonskin sono la prima band tribute del gruppo romano che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e in passato hanno ricevuto anche un riconoscimento del fan club ufficiale dei Maneskin come loro migliore band tributo. E anche questa sera sul palco di Tali e Quali la loro esibizione ha convinto tutti. Al secondo posto, guadagnandosi anche lui un posto in finale si è piazzato invece Fulvio Cerulli, nei panni di Piero Pelù.

La classifica e tutti i finalisti di Tali e Quali Show

Ed ecco la classifica completa della puntata di Tali e Quali di sabato 28 gennaio

Maneskin interpretati dai Moonskin Piero Pelù di Fulvio Cerulli Michael Bublè interpretato da Salvatore Siragusa Joe Coker interpretato da Marco Rea Mahmood interpretato da Carlo Borghesio Barbra Streisand interpretata da Benedicta Nicotra Francesca Michielin interpretata da Erika Roccaforte Alberto Camerini interpretato da Vinz Termine Katy Perry interpretata da Marta Boldi Ana Mena interpretata da Elisa Liistro J-Ax con Fedez. interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

Il miglior terzo ripescato e che quindi andrà in finale è Michele Carovano che ha interpretato Vasco Rossi

Alla luce di questa ultima classifica, a giocarsi il titolo di Campione di Tali e Quali Show nella finale del 4 febbraio saranno i seguenti artisti: