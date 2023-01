Chi ha vinto la terza puntata di Tali e Quali Show

Canzoni, travestimenti, talento e soprattutto tanto divertimento hanno contraddistinto, come di consueto, anche la terza punta di Tali e Quali Show, il talent nato come ‘spin off’ della gara tra imitatori vip Tale e Quale show, e che vede affrontarsi ogni sabato persone comuni appassionati di musica e imitazioni pronti a trasformarsi con l’aiuto di vocal coah, coreografi, costumisti e truccatori nei loro idoli canori.

Anche questa sera molte esibizioni hanno stupito pubblico e giuria.

Ma chi ha conquistato la palma del vincitore nella serata di sabato 21 gennaio dello show condotto da Carlo Conti e la conseguente possibilità di accedere alla finale del 4 febbraio insieme al secondo classificato?

Scopriamo insieme la classifica finale della terza puntata di Tali e Quali Show.

Chi è il vincitore della terza puntata di Tali e Quali Show

A impressionare maggiormente la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio che questa sera sono stati affiancati dallo chef Antonino Cannavacciuolo nei panni del quarto giudice e a uscire vincitore della terza puntata di Tali e Quali Show è stato Federico Serra che arriva dalla provincia di Verona e lavora nell’azienda di famiglia. La sua passione per la musica e per il canto risale a quando aveva solo otto anni. Da allora ha sempre coltivato questo amore. Sul palco degli Studi Fabrizio Frizzi si è trasformato in Andrea Bocelli e con una della sue canzoni più note, “Con te partirò” si è aggiudicato la vittoria della puntata.

Dietro di lui, al secondo posto si è piazzato Roy Paladini che ha vestito i panni di Michael Jackson.

La classifica e le anticipazioni della prossima settimana

Ed ecco la classifica completa della puntata di Tali e Quali di sabato 21 gennaio

Federico Serra Andrea Bocelli

Roy Paladini nei panni di Michael Jackson

Gero Carlino nei panni di Eros Ramazzotti

Marco Rosati nei panni di Achille Lauro

Veronica Creo nei panni di Laura Pausini

Alice Olivari nei panni di Lady Gaga

Giuseppe Mastrolorenzo nei panni di Dargen D’Amico

I Palasport nei panni dei Pooh

Deborah D’Argenzio nei panni di Cher

Francesco Paolantini e Gabriele Cirilli che si sono esibiti nei panni delle gemelle Kessler

Nella prossima puntata di Tali e Quali Show i telespettatori di Rai Uno potranno divertirsi seguendo le imitazioni di Mahmood, Maneskin, Barbra Streisand, Piero Pelù, Katy Perry, Bublè, Michielin, Joe Coker, Camerini, Ana Mena e J-ax con Fedez.