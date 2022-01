Tali e Quali Show, seconda puntata: le imitazioni

Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana - che ha ottenuto buoni risultati nonostante la concorrenza agguerrita di C'è posta per te e ha visto come vincitore uno straordinario Claudio Baglioni, interpretato da Igor Minerva con 'La vita è adesso' - torna Tali e Quali Show, versione 'nip' dell'amatissimo talent condotto da Carlo Conti. Sabato 15 gennaio, alle 21.25 su Raiuno, va in onda la seconda puntata.

Le imitazioni della seconda puntata

Protagonisti saranno ancora una volta 11 artisti non professionisti, scelti dalla redazione per la loro somiglianza con i personaggi musicali che interpretano, cantando rigorosamente dal vivo. Questi i big della musica italiana e internazionale che vedremo sul palco questa sera: Noemi, Shakira, il Trio Lescano, Elisa, Mario Biondi, Orietta Berti, Vasco Rossi, Giuliano Sangiorgi, gli Abba, Ultimo e Renato Zero. Quest'ultimo imitatore si è guadagnato il posto nel corso della scorsa puntata, durante la selezione dell'Ascensore, dove, in una manciata di secondi, alcuni candidati hanno la possibilità di convincere la giuria - composta sempre da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa - a scegliergli come titolari nella puntata successiva. Chi sarà il vincitore che parteciperà alla finalissima del 29 gennaio?

Come funziona

Ascoltati e applauditi dagli ospiti musicali e dal pubblico presenti in studio. Le 42 esibizioni saranno suddivise nelle 4 puntate del programma. Ogni puntata avrà il suo vincitore. L'ultima puntata sarà arricchita da una super sfida: i vincitori di puntata ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il campione di Tali e Quali.

Tutti i protagonisti, oltre alla grande trepidazione della loro 'prima volta', proveranno anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di Tale e Quale Show: dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, così come i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la actor coach Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Tali e Quali è su Facebook e Twitter con l'hashtag #taliequali e #taleequaleshow.