Tali e Quali Show: Daniele Quartapelle è il vincitore con la sua imitazione di Renato Zero

L'ultima puntata di Tali e Quali Show è andata in onda ieri sera e ha visto trionfare Daniele Quartapelle che ha interpretato Renato Zero. La sua esibizione de I migliori anni della nostra vita è piaciuta così tanto che anche i coach gli hanno dato il bonus, che si è poi rivelato fondamentale per la vittoria.

Gli altri concorrenti, nella finale, hanno imitato Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Lady Gaga e Claudio Baglioni.

L'ultima puntata di Tali e Quali Show

La finalissima si è svolta in due parti composte da 8 esibizioni nella prima e 5 nella seconda. Nella prima sono stati imitati Damiano dei Maneskin, Antonella Ruggiero, Edith Piaf, Biagio Antonacci, Adele, Fabrizio De André, Bruce Springsteen, Edoardo Bennato.

Igor Minerva era Claudio Baglioni; Daniele Quartapelle era Renato Zero; Gianfranco Lacchi era Gianni Morandi;

Veronica Perseo era Lady Gaga e Luca Cionco era Fabrizio De André.

Daniele Quartapelle è di nuovo nei panni del mitico @renatozer0 con “I migliori anni della nostra vita” ??

Per la finalissima si era aggiunto al tavolo anche Leonardo Pieraccioni, che è entrato in studio vestito come Malgioglio e indossando anche un paio d'ali. Immancabile Ubaldo Pantani che ha imitato Giovanni Allevi e che insieme al regista toscano si è aggiunto alla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

La prima parte dello show

La classifica della prima parte della finale, ha vinto Luca Cionco imitando Fabrizio De André:

Luca Cionco – Fabrizio De Andrè con 65 punti Sabrina Savarese – Edith Piaf con 51 punti Melissa Biondi – Adele con 50 punti Luca Montorro – Damiano dei Maneskin con 50 punti Andrea Bellina- Biagio Antonacci con 43 punti Francesco Zerbino – Bruce Springsteen con 43 punti Alice Stocchino – Antonella Ruggiero con 39 punti Francesco Rinaldi – Edoardo Bennato con 39 punti

Tali e Quali, la classifica della finale