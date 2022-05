La tata di Casa Vianello: "L'ultima volta che ho visto Raimondo era in ospedale"

Oggi Raimondo Vianello avrebbe compiuto 100 anni. L'attore è morto nel 2010, ad aprile, e appena cinque mesi dopo è scomparsa Sandra Mondaini, sua moglie e storica spalla nella sit-com Casa Vianello, che per vent'anni portò in tv il loro matrimonio. A Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha voluto ricordare il grande Raimondo ospitando il regista della serie cult, Pierfilippo Siena, Barbara Snellenburg - che interpretava la vicina Kate - e Giorgia Trasselli, l'indimenticabile tata.

E' proprio lei a raccontare l'ultima volta che ha visto l'attore, in ospedale: "Avevo chiamato Sandra per sapere come stessero, perché avevo saputo che Raimondo era in ospedale. Le ho chiesto se potessi andare a trovarlo per un saluto. Era al San Raffaele - continua - quando entrai nella sua stanza era seduto con la sua vestaglia blu e con una persona che lo accudiva, un filippino credo". L'attrice racconta anche un altro retroscena di quel giorno: "L'ho fatto pettinare. Aveva un ciuffo, lui ci teneva molto ad essere sempre in ordine, presentabile. Allora sapendo anche del suo pudore nei confronti delle donne, dissi a questo signore se poteva pettinarlo. Ho fatto finta di distrarmi, di cercare qualcosa nella borsa. L'ha pettinato, tutto bello, e poi abbiamo continuato a parlare".

Di quegli anni trascorsi accanto a questa straordinaria coppia, la storica tata ricorda tutto e ancora oggi si commuove ripensandoci. Una famiglia sul set, ma anche fuori: "Per me lui e Sandra erano tutto".