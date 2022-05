Teen Mom Italia 2022: format, protagoniste, quando inizia, dove vederlo

Mtv si è riservata un giorno speciale per annunciare il suo nuovo docu-reality: domenica 8 maggio, Festa della Mamma, ha infatti ufficializzato l’arrivo di Teen Mom Italia, in onda a partire dal prossimo autunno. Un viaggio in compagnia di cinque giovani future madri, tra gioie ed emozioni vissute durante il periodo della gravidanza. Scopriamo tutte le anticipazioni di questo programma.

Quando inizia Teen Mom Italia 2022

Prodotta da Paramount e realizzata in collaborazione con la casa produttrice Stand By Me, il docu-reality Teen Mom Italia non ha una data ufficiale d'inizio. Sappiamo però con certezza che andrà in onda dal prossimo autunno su Mtv.

Format e protagoniste

Le protagoniste di Teen Mom Italia sono 5 giovani donne incinte. Data l’età non possono avere le idee chiare sul proprio futuro, ma hanno una certezza: il bambino che portano in grembo. Questo docu-reality cerca di bilanciare storie diverse: si va da donne che vivono in solitudine la propria maternità ad altre che hanno l’appoggio della famiglia, da future ragazze madri a coloro che hanno un compagno che le assiste quotidianamente. Il programma segue da vicino queste donne, indagando su decisioni, gioie, preoccupazioni, emozioni che vivono durante la gravidanza.

Dove vedere Teen Mom Italia 2022

Teen Mom Italia va in onda dal prossimo autunno su Mtv (canale 131 Sky) e in streaming su NOW.