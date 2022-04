I nuovi Telegatti, di plastica e senza evento tv: il primo va a Vasco Rossi

Sono passati 14 anni dall'ultima edizione del Telegatto, il prestigioso premio dello spettacolo ideato da Tv Sorrisi e Canzoni che a partire dal 1984 ha visto sfilare sul suo palco i più grandi protagonisti del piccolo schermo. La nota rivista ha deciso di rispolverare la kermesse, ma senza evento televisivo e proponendo delle statuette completamente rinnovate.

Per i 70 anni del settimanale del gruppo Mondadori, il Telegatto si evolve in chiave contemporanea e diventa un'opera d'arte green, completamente rinnovato e sostenibile per "guardare al futuro e celebrare, in una modalità tutta nuova, il talento degli artisti, valorizzando ulteriormente il prestigio di un premio diventato parte integrante della storia dello spettacolo italiano". Le esclusive statuette, nei colori blu, giallo e fuxia, sono state ideate da Cracking Art, il movimento artistico noto per le sue installazioni urbane in tutto il mondo. Ogni opera è realizzata con materiali riciclati e plastica rigenerata, attraverso un procedimento unico nel mondo dell'arte. "Siamo felici di presentare alle lettrici e ai lettori di Sorrisi i nuovi Telegatti: la nostra famosa statuetta si è rifatta il look per essere al passo con i tempi, sempre all'insegna della contemporaneità e si evolve anche nella sua funzione - spiega Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni - Prima il Telegatto veniva assegnato secondo un criterio che prevedeva la divisione in categorie ed era soprattutto il premio di una gara. Ma il mondo è mutato, così come il modo di fare intrattenimento, che si è arricchito con i social, il digitale, lo streaming. Allo stesso modo cambiano anche i tempi e le modalità delle premiazioni: il nostro nuovo Telegatto sarà consegnato in diversi momenti nel corso dell'anno, diventando un riconoscimento al merito di chi lo riceverà".

Vasco Rossi vince il Telegatto

I premi saranno assegnati da Tv Sorrisi e Canzoni ai protagonisti del mondo della televisione, della musica, del cinema, dello sport e non solo: un riconoscimento alle personalità più rappresentative dell'intrattenimento contemporaneo, che per Sorrisi si sono distinte diventando punti di riferimento per il pubblico di tutte le età. A inaugurare il corso del nuovo Telegatto è Vasco Rossi, premiato come "simbolo della musica italiana che torna a una nuova stagione di concerti negli stadi. Un artista che rappresenta un ponte tra generazioni di fan". A Vasco Rossi è dedicata la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola questa settimana con un'intervista esclusiva. Per i lettori, inoltre, ci sono in palio i biglietti del tour dell'artista. Tutti i video del momento della consegna dei nuovi Telegatti verranno lanciati sui canali social e sul sito del settimanale.

La consegna del Telegatto a Vasco Rossi

La delusione social

I nuovi Telegatti hanno suscitato parecchia curiosità, ma soprattutto stanno attirando molti commenti negativi. Sui social in tanti chiedono a gran voce il 'vecchio' Telegatto, criticando questa nuova veste green, ma anche manifestando una certa nostalgia per l'evento televisivo.

Il figlio dei miei amici fa il bagnetto nella vasca con un giocattolo di gomma in tutto e per tutto identico al nuovo #Telegatto, e in più il suo fa uscire l'acqua dal naso #Telegatti — Matteo Alboni (a.k.a. reese) (@reese_86) April 11, 2022