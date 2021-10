Tempesta d'Amore, anticipazioni dall'1 al 7 novembre 2021

La soap tedesca è ormai entrata nelle case degli italiani dal 2006, prima su Canale 5 e poi su Rete4. L'appuntamento giornaliero permette ai sui fan di seguirla con grande costanza. Grazie alla trama, che permette l'ingresso di nuovi personaggi, dopo oltre 3mila episodi sono ancora molte le storie da seguire.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra l'1 e il 7 novembre 2021.

Tempesta d'amore, ecco cosa succederà nelle puntate tra l'1 e il 7 novembre

Il piano di Rosalie non va a buon fine e quindi decide di ritirare le sua candidatura. Ariane riesce a convincerla e così la donna parla con Micheal rendendo pubbliche le scorrettezze di Christoph. Lo stesso uomo si trova in difficoltà quando Selina lo affronta a causa dell'apparizione di Rosalie. La donna ha capito di essere stata imbrogliata e quindi obbliga Saalfeld a decidere o pubblica la versione originale del video oppure dovrà dirle addio.

André e Leentje si stanno preparando per l'Olanda anche se per lui è molto difficile salutare le persone che ama. Werner riesce a fare pace con André ed è ormai palese che nulla ostacolerà la sua vita in Olanda.

Shirin si diverte a infastidire Max, ma quando quest’ultimo la invita a cena al Fürstenhof lei ha già in mente di fare una scenata, ma il ragazzo le rivela i suoi sentimenti chiarendo l'equivoco della scommessa.

Christoph decide di pubblicare la versione originale dei suo video così da salvare la sua relazione con Ariane.