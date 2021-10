Tempesta d'Amore, anticipazioni 11-17 settembre 2021: problemi di coppia e di sincerità

La soap tedesca è ormai entrata nelle case degli italiani dal 2006, prima su Canale 5 e poi su Rete4. L'appuntamento giornaliero permette ai sui fan di seguirla con grande costanza. Grazie alla trama, che permette l'ingresso di nuovi personaggi, dopo oltre 3mila episodi sono ancora molte le storie da seguire.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra l'11 e il 17 ottobre 2021.

Tempesta d'Amore, le anticipazioni: la verità di Maja e i problemi d'amore di Vanessa

Ancora probelmi al Fürstenhof. Florian è ancora sconcertato dalla notizia che Lars Sternberg sia il padre, ormai morto, di Maja, Cornelius, e per questo motivo i due litigano. Maja però decisa a dire la verità decide di mostrargli alcuni file: questi documenti sono la prova dell'operazione al volto di suo padre. Florian finalmente le crede, ma si chiede quale fosse il motivo che lo ha portato a tale decisione e più che altro da chi cercasse di nascondersi. Ma le sue domande presto avranno una risposta...

Vanessa, invece, decide di superare le sue paure e scrive una dichiarazione d'amore a Max: una poesia che però vuole consegnare lei stessa, per vedere la reazione sul volto dell'amato. Per uno strano colpo del destino i versi finiscono nelle mani di Shirin, che a sua volta pensa che le siano state dedicate da Max. Tutta felice, Shirin, va da Max per ringraziarlo, ma lui non riesce a dirle che non era opera sua.

Tornando a Florian lui ancora non si da pace per colpa del ricatto che Erik sta portando avanti nei confronti di Maja (motivo per il quale ha dovuto più volte mentire), così insieme a Shirin si reca nella stanza di Erik e trova la prova che dimostra che suo fratello gli ha mentito per molto tempo.