Tempesta d'Amore, anticipazioni dal 15 al 21 novembre 2021

La soap tedesca è ormai entrata nelle case degli italiani dal 2006, prima su Canale 5 e poi su Rete4. L'appuntamento giornaliero permette ai sui fan di seguirla con grande costanza. Grazie alla trama, che permette l'ingresso di nuovi personaggi, dopo oltre 3mila episodi sono ancora molte le storie da seguire.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra il 15 e il 21 novembre 2021.

Tempesta d'amore, ecco cosa succederà nelle puntate tra il 15 e il 21 novembre

Ariane ricatta Rosalie facendo leva sulla negligenza di Micheal, Rosalie è cotretta a infrangere la promessa elettorale e firmare per la riedificazione dell’area forestale. Florian non può più fingere: Tutte le prove sono contro Erik e per questo motivo rompe con il fratello. Adesso Maja e Cornelius non hanno più nulla contro Erik, l'uomo ha però un'idea per guadagnare tempo per trovare nuove prove.

Shirin respinge le attenzioni di Max e Selina parla con la Maja di un possibile matrimonio con Christoph; Maja però le dice di prendersi del tempo e di valutare bene. Cornelius quando scopre il desiderio di Selina cerca di farle cambiare idea.

Rosalie non racconta a Michela del ricatto di Ariane e trova scuse per giustificare la sua decisione, lui è sconvolto e sospetta che ci sia qualcosa sotto. Rosalie si trova costretta a calmare di nuovo Micheal lui però è troppo deluso e arrabbiato. Rosalie cerca di rassicurarlo promettendogli che non cambierà mai più le sue promesse elettorali...