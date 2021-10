Tempesta d'Amore, anticipazioni dal 18 al 24 ottobre 2021

La soap tedesca è ormai entrata nelle case degli italiani dal 2006, prima su Canale 5 e poi su Rete4. L'appuntamento giornaliero permette ai sui fan di seguirla con grande costanza. Grazie alla trama, che permette l'ingresso di nuovi personaggi, dopo oltre 3mila episodi sono ancora molte le storie da seguire.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra il 18 e il 24 ottobre 2021.

Tempesta d'amore, ecco cosa succederà nelle puntate tra il 18 e il 24 ottobre

La campagna elettorale non sta andando proprio nel modo più corretto e così Ariane si è trovata costretta a incalzare Rosalie così che lei possa mettere più interesse nelle elezioni. Rosalie però non ha apprezzato e mette da subito le cose in chiaro: non può permettersi un comportamento del genere con lei in quanto potrebbe diventare amministratrice distrettuale.

Max continua a cercare di conquistare Shirin e arriva addirittura a farle una serenata che però non ha sortito l'effetto desiderato: Shirin gli ha detto di non essere interessata a lui. Max quindi chiede aiuto a Vanessa, ma lei sarà disponibile ad aiutarlo a conquistare un'altra donna?

Cornelius crede di riuscire a smascherare Erik spalleggiato da Florian, ma non è detto che succeda ciò. Questa potrebbe essere una strategia di Cornelius, che a questo punto sarebbe il vero truffatore, per incolpare Erik.

Maja è molto provata a causa di questa ipotesi e teme che Florian possa tradire Cornelius, ma è stato lo stesso Florian a rassicurarla affermando che terrà nascosta la vera identità di Cornelius al fratello. Allora Cornelius decide di installare uno spyware sul pc di Erik per trovare qualche prova, ma Florian si oppone assolutamente alla cosa lasciando intendere che abbia ancora un po' di fiducia nel fratello, che nessuno dei due sia coinvolto nell'inganno?