Tempesta d'Amore, anticipazioni dal 22 al 28 novembre 2021

La soap tedesca è ormai entrata nelle case degli italiani dal 2006, prima su Canale 5 e poi su Rete4. L'appuntamento giornaliero permette ai sui fan di seguirla con grande costanza. Grazie alla trama, che permette l'ingresso di nuovi personaggi, dopo oltre 3mila episodi sono ancora molte le storie da seguire.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra il 22 e il 28 novembre 2021.

Tempesta d'amore, ecco cosa succederà nelle puntate tra il 22 al 28 novembre

Selina non riesce a perdonare Cornelius e Maja per aver minato la sua fiducia, la donna inoltre inizia a dubitare sempre di più dell'innocenza dell'uomo. A sollevare il suo spirito ci pensa una piacevole sorpresa: una proposta che non potrà rifiutare... cosa sarà?

Nel frattempo Vanessa fa i conti con i suoi sentimenti e ammette di essersi innamorata di Max, ma lui non la ricambia. Vanessa distrutta mente e dice a Mac che riuscirà a vederlo solo come un amico.

Maja e Florian vogliono scoprire se dietro all'avvelenamento di Selina c'è davvero Ariane, ma i due non sanno come muoversi... la loro gioia è rappresentata dallo stare insieme. Christoph entra in azione per aiutare la coppia e mette sottopressione Ariane

Rosalie fa una scoperta sconvolgente il Dr Kamml ha lasciato trapelare alcune informazioni sull'ex dipendenza da pillole di Micheal... le prossime mosse saranno le dimissioni dalla commissione per colpa dei pregiudizi e poi fai sì che Hildegard prenda il suo posto come consigliere. Rosalie approva che il terreno della foresta diventi edificabile: il disboscamento dell’area e l’inizio dei lavori di costruzione sembrano ormai vicinissimi. Ciò porta Ariane ed Erik ad essere sempre più vicini al loro obiettivo.

Christoph cerca di rassicurare Maja dicendole che Ariane non ha nulla a che vedere con l'avvelenamento di Selina, ma contemporaneamente ha chiesto a Schulz di scoprire da chi Ariane abbia ottenuto il raro veleno dal Sud America. Ariane scopre che qualcuno sta indagando su di lei...