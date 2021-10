Tempesta d'Amore, anticipazioni dal 25 al 31 ottobre 2021

La soap tedesca è ormai entrata nelle case degli italiani dal 2006, prima su Canale 5 e poi su Rete4. L'appuntamento giornaliero permette ai sui fan di seguirla con grande costanza. Grazie alla trama, che permette l'ingresso di nuovi personaggi, dopo oltre 3mila episodi sono ancora molte le storie da seguire.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra il 25 e il 31 ottobre 2021.

Tempesta d'amore, ecco cosa succederà nelle puntate tra il 25 e il 31 ottobre

Erik si scusa con Maia per averla ricattata e le restituisce la cartolina di Cornelius. Maja e Florian hanno fatto pace e si promettono di non lasciarsi mai più, la promessa però non avrà lunga vita... Cornelius chiede a Florian di aiutarlo a smascherare Erik, ma lui rifiuta arrabbiato.

Max deve lasciare che Shrin vada alla festa di lancio con Vanessa, ma quest'ultima è infastidita da Max e dal suo "ruolo" di coach dell’amore. Shirin vuole ringraziare Max e così decide di cucinare per lui, ma poi ascolta una conversazione con Vanessa nella quale parla di una "Scommessa difficile", guai in vista?

Per non compromettere la sua storia d'amore con Florian, Maja chiede al padre di non installare più lo spyware sul computer di Erik, ma solo di visionare i filmati della polizia. I due cercano di andare avanti con la loro relazione mentre Cornelius cerca di indagare ancora su Erik aprendo il suo pc.

Rosalie sospetta di Christoph, secondo lei è lui il colpevole del ricatto anonimo e si ingegna per mettere a punto un piano. La sua idea è quella di ricreare il momento della discussione con Michael, fare un video e pubblicarlo online. Shirin ripensa alla scommessa di Max e decide di vendicarsi: gli prepara una cena romantica fingendo di essere innamorata di lui. L'appuntamento però va diversamente dal previsto.

Il piano di Rosalie fallisce miseramente e così si decide a ritirare la sua candidatura. Ariane però riesce a convincerla e Rosalie smarschera pubblicamente il ricatto di Michael. Successivamente Christoph rimane sconvolto da Selina che lo accusa dopo l'arrivo di Rosalie.