Tempesta d'Amore, anticipazioni dal 29 novembre al 5 dicembre 2021

La soap tedesca è ormai entrata nelle case degli italiani dal 2006, prima su Canale 5 e poi su Rete4. L'appuntamento giornaliero permette ai sui fan di seguirla con grande costanza. Grazie alla trama, che permette l'ingresso di nuovi personaggi, dopo oltre 3mila episodi sono ancora molte le storie da seguire.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra il 29 novembre e il 5 dicembre 2021.

Tempesta d'amore, ecco cosa succederà nelle puntate tra il 29 novembre e il 5 dicembre

Il dottor Kamml, che è sto corrotto da Luban von Rösken (il nipote della baronessa), riceve visita da Christoph. Quest’ultimo rivela al dottore di sapere il suo piano e promette di non dire niente se Kamml farà quello che vuole.

Florian dice a Cornelius di non prendere in giro Maja perché lei lo ha sempre difeso. L’uomo, quindi, chiede perdono a sua figlia e vuole dimostrare la sua innocenza.

Michael consiglia Ariane di andare in una clinica per la sua salute che peggiora. Alla clinica, il dottor Kamml, esegue delle analisi e Ariane vuole sapere se è stata avvelenata. Erik è stato aggredito da qualcuno, ma chi? Florian, il fratello, chiama l’ambulanza e all’ospedale si scopre che ha lesioni interne.

Si scopre, successivamente che è stato Cornelius ad aggredire Erik, Florian, sconvolto, va da Maja per lamentarsi dei metodi del padre per far confessare Erik. Florian prenderà una decisione inaspettata e importante. Ariane cancella la risonanza magnetica, visto che non ha avuto più sintomi, ma il dottor Kamml insiste e convince Ariane a fare questo importante esame e saprà poco dopo la diagnosi.

Selina affronta Cornelius per capire se è colpevole dell’incidente di Erik. Sentita la confessione, lei non rimane convinta e gli dice che sta andando troppo oltre con le sue bugie. Ne sarà convinto Cornelius?