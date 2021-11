Tempesta d'Amore, anticipazioni dal 6 al 12 dicembre 2021

La soap tedesca è ormai entrata nelle case degli italiani dal 2006, prima su Canale 5 e poi su Rete4. L'appuntamento giornaliero permette ai sui fan di seguirla con grande costanza. Grazie alla trama, che permette l'ingresso di nuovi personaggi, dopo oltre 3mila episodi sono ancora molte le storie da seguire.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra il 6 e il 12 dicembre 2021.

Tempesta d'amore, ecco cosa succederà nelle puntate tra il 6 e il 12 dicembre 2021

Christoph vuole ingannare Ariane e chiede al dottor Kamml di far credere alla donna di avere un tumore al cervello. Selina decide di credere a Cornelius, ma lui ha un piano che la ragazza non approva per dimostrare la sua innocenza: Cornelius vuole tendere una trappola nel business degli hotel termali a Erik, ma in questo inganno ci entrerebbe anche Christoph. Selina è molto combattuta tra la lealtà per Cornelius e l'amore per Christoph.

Maja non crede che Florian voglia davvero separarsi da lei, ma per il ragazzo non c'è scelta: sarà sempre diviso tra il fratello e la donna. La situazione si complica quando Florian pur di tenere lontano Erik da Cornelius lui gli da un ultimatum: Cornelius dovrà lasciare il Fürstenhof entro 48 ore.

Ariane va incontro al proprio destino e concorda con il dottor Kamml un appuntamento per la biopsia del tumore. Dopo la piccola operazione la donna è devastata e si dispera: quando arrivano i risultati tutto le cadrà addosso: tumore maligno.

Selina avverte Christoph che Erik vuole incastrarlo nel settore degli hotel termali e così intima Werner e Robert a preparargli una trappola: Werner dovrà fare in modo che i suoi contatti giochino con la polizia mentre controllano la situazione finanziaria di Erik, se lui cercherà di nascondere il denaro traferito si metterà nei guai da solo: nessuno però sa che Florian è venuto a conoscenza dell'inganno.

Ariane si è tenuta per sè i risultati della biopsia e sta lottando con lo sconforto. Rosalie si accorge che qualcosa non va e coì cerca di ottenere la cartella clinica della conna.

Florian decide di avvicinarsi di nuovo a Maja e ritira il suo aut aut nei confronti di Cornelius; Maja propone all'innamorato un nuovo inizio e al quel punto il ragazzo è costretto a dirle come stanno le cose: è stato lui ad avvertire Erik del piano dei Saalfeld.