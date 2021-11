Tempesta d'Amore, anticipazioni dall'8 al 14 novembre 2021

La soap tedesca è ormai entrata nelle case degli italiani dal 2006, prima su Canale 5 e poi su Rete4. L'appuntamento giornaliero permette ai sui fan di seguirla con grande costanza. Grazie alla trama, che permette l'ingresso di nuovi personaggi, dopo oltre 3mila episodi sono ancora molte le storie da seguire.

Scopriamo cosa succederà negli episodi che andranno in onda tra l'8 al 14 novembre 2021.

Tempesta d'amore, ecco cosa succederà nelle puntate tra l'8 al 14 novembre

Andrè capisce che non può lasciare il Fürstenhof e per questo motivo Leentje torna in Olanda da sola. Ariane ed Erik cercano ancora di rovinare i Saalfeld e si mettono a parlare del piano da mettere in atto senza accorgersi che Cornelius li sta ascoltando.

Shirin ringrazia Max per essere stato onesto con lei sulla storia della scommessa, Vanessa però ha sentito tutto e urla all'amico di essere un bugiardo, Shirin è costretta a chiede nuove spiegazioni a Max.

Cornelius pur di incastrare Erik decide di scrivergli una lettera minatoria. Spaventando Erik e Ariane che decidono così di nascondere le prove contro Erik. I due però si rendono conto di essere spiati dalla fotocamera del pc portatile e iniziano a sospettare che dietro al piano ci sia Lars.

Il piano di Cornelius va in porto e mette sottopressione Erik che riesce per un pelo a bloccare il nemico che stava per andare dalla polizia. Nel mentre Ariane ricatta Maja per incastrare Erik; Cornelia offre a Rosalie il suo aiuto per l’asta di beneficenza che si svolgerà tra poche settimane al Fürstenhof.