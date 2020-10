Temptation Island 2020, ultima puntata: chi si è lasciato e chi è rimasto insieme

Temptation Island 2020, atto finale. L’ultima puntata del viaggio tra i sentimenti delle coppie in gara si è concluso martedì 20 ottobre con i confronti di Nello e Carlotta e di Speranza e Alberto rimasti in sospeso la scorsa settimana. Ma non solo: il sesto appuntamento con il reality condotto da Alessia Marcuzzi è stato anche l’occasione per raccontare l’evoluzione dei rapporti delle coppie già uscite dal programma nelle precedenti puntate.

Quanti di loro sono rimasti insieme un mese dopo? E quanti, al contrario, hanno deciso di dirsi addio?

Alberto e Speranza

Arrivato nel confronto finale, dopo il bacio dato alla single Nunzia, Alberto ha dovuto ammettere di non essere più innamorato di Speranza e di essere intenzionato a chiudere la storia con lei che andava avanti da 16 anni. Tornato dalla single Nunzia subito dopo il faccia a faccia con la ormai ex compagna, Alberto le ha promesso che si sarebbero rivisti a Napoli.

Un mese dopo. Speranza ha raccontato che Alberto ha cercato di riconquistarla, con messaggi, telefonate, e vari incontri. Ma a questo punto è arrivato il colpo di scena, perché Nunzia ha raccontato che lui, durante lo stesso periodo, l’avrebbe chiamata con un numero privato e con quello del suo locale, dicendole di essere tornato da Speranza con il solo scopo di ripulirsi l’immagine, consapevole di essere criticato dal pubblico. Spalle al muro, Alberto ha ammesso che dopo il falò ha iniziato a sentire la mancanza di Speranza e di aver cercato Nunzia solo per chiarire alcune cose. La frittata ormai è fatta: Alberto ha perso sia Speranza che Nunzia.

Carlotta e Nello

Lei arrabbiatissima con lui per la vicinanza con la single Benedetta, lui gelosissimo di lei per il rapporto stretto con Antonio, nel confronto finale entrambi hanno ammesso di essersi avvicinati a una persona per cui avrebbero provato interesse se non fossero stati fidanzati. Da parte di Carlotta, però , la decisione di mettere fine alla loro storia pare certa: “Non ce la faccio proprio, lo vedo e mi riviene in mente tutto quello che ho visto”, ha raccontato la ragazza davanti ad Alessia Marcuzzi. Poi un faccia a faccia da soli chiesto da Nello cambia le carte, convince Carlotta a una seconda possibilità e i due decidono di lasciare insieme il programma.

Un mese dopo Carlotta e Nello stanno ancora insieme.. Lei ha spiegato che Nello è davvero cambiato, ma piano piano stanno riprendendo in mano la loro storia. “Tra un po’ di tempo ti chiederò di sposarmi, perché è quello che voglio”, le ha detto Nello.

Anna e Gennaro

La coppia aveva lasciato il programma nella seconda puntata senza arrivare al falò di confronto. “Ho provato a chiamarla ma non è successo niente. Io non voglio tornare insieme a lei”, ha affermato lui, mentre Anna ha raccontato che lui ha cercato di riavvinciarsi. Lui ha negato e ha rifiutato il confronto con lei. “Non mi sorprende. Lui non è abituato a confrontarsi perché non regge nessun confronto”, ha detto ad Alessia Marcuzzi. Insomma, nessun lieto fine tra loro.

Serena e Davide

Un mese dopo Temptation Island i due sono arrivati al confronto con Alessia Marcuzzi insieme, come una coppia confermando la loro scelta presa a fine percorso.Entrambi stanno lavorando molto sull’equilibrio di un rapporto marcato dalla gelosia, ma il sentimento molto forte ha permesso a entrambi di andare oltre ai loro problemi.

Francesca e Salvo

Sono usciti insieme dal programma e un mese dopo hanno confermato la loro scelta: Salvo e Francesca dopo Temptation Island stanno ancora insieme. Prima entrambi si sentivano trascurati l’una dall’altro, troppo presi dalle preoccupazioni della vita come il lavoro di lei, di cui Salvo si è lamentato spesso. Oggi però le cose vanno bene e sono innamoratissimi.

Sofia e Amedeo

Sofia e Amedeo sono usciti dal gioco insieme, nonostante lui abbia confessato di averla tradita recentemente. Una volta fuori però lei ha chiesto una pausa di riflessione. Un mese dopo la coppia è in crisi. Sembra che Amedeo non sia riuscito a dimostrare alla fidanzata i suoi sentimenti e lei si è convinta del fatto che la cosa migliore fosse prendersi del tempo.

Nadia e Antonio

Nadia e Antonio sono usciti dal gioco insieme, nonostante l’avvicinamento di lei al single Ettore, e un mese dopo i due confermano la scelta.