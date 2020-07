Ascolti tv, ‘Temptation Island’ domina sui programmi estivi con oltre il 23% di share

Anche nella quarta puntata in onda giovedì 23 luglio 2020 'Temptation Island' ha monopolizzato l’attenzione dei telespettatori sintonizzati sulle vicende delle coppie in preda ai dissidi d’amore. 3.727.000 spettatori, pari a al 23.7% di share, sono stati i numeri registrati da Canale 5 nella prima serata, nettamente distanziati da quelli di Rai1 che, con il film 'Nessuno Mi Può Giudicare', ha raggiunto 2.582.000 spettatori e il 13.5% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per il film 'Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie', con 939.000 spettatori e il 5.1% di share.

Ascolti tv di giovedì 23 luglio 2020

Per quanto riguarda gli ascolti delle altre reti nella prima serata, ecco tutti i dati: 'Hawaii Five-0' e 'Ncis New Orleans' su Rai2 (rispettivamente, 896.000 spettatori, share 4.5%, e 794.000 spettatori, share 4.6%), 'In Onda Focus' su La7 (710.000 spettatori, share 3.9%), 'I Legnanesi' su Rete4 (680.000 spettatori, share 3.8%), 'In Arte Patty Pravo' in replica su Rai3 (665.000 spettatori, share 3.5%), 'Il Mistero di Ragnarok' su Tv8 (343.000 spettatori, share 1.8%), 'Sotto Corte Marziale' sul Nove (293.000 spettatori, share 1.7%).