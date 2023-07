Temptation Island, colpo di fulmine per Giuseppe: Gabriela in lacrime

Temptation Island non delude mai e lo dimostra anche durante la seconda puntata condotta da Filippo Bisciglia: nascono i primi flirt tra i concorrenti e le tentatrici/i tentatori, venti leggeri che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più a lungo andare. Come quel sentimento infuocato scoccato nel cuore di Giuseppe, fidanzato di Gabriela, nei confronti di Roberta, con la quale ammette di trovarsi molto bene a parlare. E così la prima coppia, quella più amata dal pubblico grazie alle reazioni esagerate e spesso volgari della donna, potrebbe esplodere da un momento all'altro a causa di una tentatrice. Anche Gabriela, dopo le immagini viste la scorsa settimana, non sembra volerla dare vinta al fidanzato, fin da subito intento a conquistarsi la sua libertà nel programma.

È scoppiata una scintilla

Nel corso della serata Gabriela rivela di sentire la mancanza del suo amato, ma una volta viste le immagini scopre che quest'ultimo in realtà ha ben altri pensieri per la testa: "Venti giorni così sono tanti, non so se resisto, ho notato che lei non va a dormire se non vado io", dice riferendosi a Roberta prima di confidarsi con i suoi compagni di avventura in un video mostrato a Gabriela durante il Falò: "Mi piace troppo parlare con Roberta. Mi è scoppiata una scintilla, un fuoco dentro". Tra Giuseppe e Roberta stava nascendo qualcosa già nella prima puntata, dove avevamo visto il giovane aprirsi riguardo alla sua voglia di divertirsi, ma ora, in un filmato precedente, i due sembrano gelosi l'uno dell'altra, il che mette a dura prova il cuore di Gabriela: "Ma cosa ci sto a fare qui?", e poi chiede a Vittoria di continuare a guardare il suo video perché non riesce a proseguire la visione: "Prima di venire qua mi diceva di fare la brava e di fidarmi di lui. Adesso non ce la faccio più, sto troppo male, non posso farmi ancora del male da sola. Ora basta, io lo voglio vedere. Quello è lo sguardo che fa a me, e non posso vedere che lui qua inizia una storia". Dopo aver scoperto che Giuseppe desidera la tentatrice, gabriela è decisa a chiedere un falò di confronto immediato, ma a dissuaderla, oltre al conduttore, ci pensa Fouad, il romano per il quale parrebbe essersi presa una cotta.

Non solo Giuseppe

Durante la settimana, infatti, anche la donna si dà da fare con il tenebroso tentatore, confidando alle sue amiche del villaggio di sentire il bisogno di scappare ogni volta che lo vede e non riuscire a mantenere il contatto visivo con quest'ultimo per più di un minuto perché si sente a disagio, in quanto lui sarebbe solito fissarla negli occhi a oltranza. Non fa nemmeno fatica a confessare di provare attrazione nei confronti di Fouad. Giuseppe, chiamato al falò per vedere il video in questione, non la prende bene e dice: "È finita". Insomma, entrambi hanno delle colpe per quanto riguarda la loro crisi di coppia.