Temptation Island, Davide e Alessia al falò: cosa è successo

Fidanzati da 11 anni, ciò che ha messo in crisi la relazione tra Alessia e Davide e il motivo per il quale sono arrivati a Temptation Island è una relazione clandestina di lei, durata ben due anni, nel silenzio del compagno che alla fine ha affrontato la situazione. Da quel momento Alessia si sente sempre sotto esame. Entrati nel reality, Davide, che si dichiara ancora innamorato di lei nonostante tutto è comunque amareggiato nel vedere che la ragazza, si è avvicinata a un aitante single e si sente ancora più insicuro. Per questo decide di chiede il falò di confronto con la fidanzata.

Alessia viene raggiunta dalla richiesta mentre è in compagnia del suo bel single, e quando Filippo Bisciglia le comunica: “Il tuo fidanzato è al falò che ti aspetta”, la sua risposta immediata è: “Non lo voglio”. Poi però va in crisi, e sempre parlando con il single ammette: “Non so che fare”.

Davide, seduto su un ciocco davanti al fuoco, scruta impaziente il buio, e quando non ci spera più e ha già l’occhio umido di delusione, arriva Alessia.

Le recriminazioni e le accuse del fidanzato iniziano subito, ma poi arriva il video in cui Alessia piange nelle braccia del single Davide e il fidanzato al secondo 1, inizia a inveire, la ragazza gli spiega che non vuole più stare con un uomo che alza la voce e non la tratta gentilmente, mentre il ragazzo, accalorato le ribadisce che lo fa soffrire vedere la fidanzata tra le braccia di un altro, mentre lei sostiene che si stava facendo consolare mentre piangeva per lui.

Alessia dice al ragazzo: “Io sono una ragazza che scherzo e rido”, ma il fidanzato è arrabbiato e le chiede diretto: “Ti piace questo Davide?”. E lei risponde “Non ho avuto nemmeno il tempo di conoscerlo” e lui: “Puoi avere tutto il tempo che vuoi”. Poi, la domanda: “Voglio sapere tu che vuoi Alessia” e lei risponde “Voglio una persona che mi tratti bene, che sia gentile, che mi tratti come merito”. Lui le ribadisce che dopo undici anni, anche senza parole, la ama ancora e quando Filippo chiede ad Alessia: “Lui ti sta dicendo che ti ama, tu cosa provi per lui?”

Lei risponde “Io lo amo ma sono arrabbiata. Mi critica per tutto e non mi apprezza”. E poi, si arriva al punto centrale che è il motivo per cui sono nel reality, entrambi si rimbalzano accuse di distacco e Davide dice: “Il motivo lo conosci”, riferendosi al vecchio tradimento. Lei ribadisce di essersi presa l’abbraccio del single perché aveva visto il video in cui Davide diceva che non sapeva cosa provava per lei, e lei era addolorata per questo. Ma il fidanzato continua a vedere nel video quell’abbraccio ed è sempre più arrabbiato. E’ Bisciglia a intervenire con la domanda più importante per Davide: “Quando dici che sei innamorato, sei sicuro di esserti buttato alle spalle quella vecchia storia?” Lui risponde: “Cercherò, lo sto dicendo davanti a tutta Italia”, ma lei non si fida: “Io ho paura che torniamo a casa e niente cambi. Qui per me è un’opportunità per scavarci dentro e io non ho avuto ancora il tempo.” Lui dice che il primo giorno l’aveva già capito, e Alessia ribadisce quello che vorrebbe dal fidanzato: “Tu prometti che cambi quando saremo a casa?” E poi la domanda di Filippo, volete tornare a casa insieme? Davide dice subito di sì. Alessia, ci pensa, poi dice“Non voglio più sentirmi sbagliata”. E alla fine, dice: sì. Così il viaggio nei sentimenti di Alessia e Davide finisce in un lieto fine.