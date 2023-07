Temptation Island, Davide chiede il falò di confronto: "Voglio sapere cosa vuole". La reazione di Alessia

Grande delusione per Davide al Pinnettu di Temptation Island: durante la seconda puntata del reality show, l'uomo vede la sua fidanzata provarci come se non ci fosse un domani con il single Davide e si innervosisce: "Vado a finire di mangiare, che è meglio! Sono nervoso. Penso che sia lei a provocare lui, non so se avete guardato oltre le righe. Se non riesce a trattenersi nel provocare un altro davanti alle telecamere, figuratevi cosa può fare quando non ce ne sono. Ho un nervoso addosso che spaccherei tutto". Dopo il Pinnettu è il momento del falò di Alessia e infine di quello di Davide, e qui accade una cosa sorprendente: l'uomo chiede a Filippo Bisciglia un falò di confronto immediato. Vediamo insieme cosa è successo durante la serata tra i due protagonisti della storia.

Il falò di Alessia

Finalmente, dopo tanta attesa, Alessia riceve un video che mostra Davide parlare dei suoi sentimenti per lei e di ciò che pensa della sua compagna di vita, affermando che lei vorrebbe attenzioni da tutti, un fatto subito smentito dalla diretta interessata: "Non ha capito nulla. Io non cerco attenzioni, voglio qualcuno che mi guardi come merito". Le critiche non sono finite, ma è evidente che a parlare è la rabbia, anche visto che in un secondo momento ammetterà di essere ancora follemente innamorato di lei: "Adesso la vedo proprio stupida, una cretina. Dice pure di essere intelligente solo perché ha due lauree. A volte mi sminuisce, dice che non ho studiato e ho solo il diploma... Perchè una persona si vede dal titolo di studio?". Alessia ammette invece di essere stanca che i suoi studi vengano sempre tirati in ballo dal fidanzato, come se fosse invidioso dei suoi traguardi: "Ho due lauree e lui mi rompe i cogl**ni per questo, poteva studiare! Ma non me ne sono mai vantata con lui". Successivamente, proseguendo il suo discorso con una single, Davide svela: "Se tu mi chiedi se la amo o le voglio bene, non lo so distinguere. Fa delle cose e poi torna sempre da me. Non sa stare senza di me, mi fa fare figure di me**a, mi viene a cercare sotto il lavoro". La fidanzata ribatte: "Non sono mai andata a cercarlo al lavoro, solo a casa". "Quando tempo prima l'ho lasciata per un paio di giorni, Alessia era distrutta. Mi ha fatto pena", aggiunge l'uomo. La domanda della tentatrice sorge spontanea: "Quindi tu stai con una persona per pena?", ma la risposta è molto banale: "Questa è una bella domanda". Le lacrime scendono sul volto di Alessia, la quale ricorda tutti i sacrifici fatti per raggiungere il traguardo delle due lauree e le attenzioni che le sono mancate in tutto questo tempo: lei si interessava alla sua vita, gli chiedeva come andava al lavoro e lui cambiava sempre discorso, e si faceva largo il silenzio.

Il falò di Davide

È il momento di Davide al falò: il video che il conduttore gli pone davanti porta l'uomo a prendere una decisione inaspettata. Nel filmato vede la propria ragazza complimentarsi, flirtare e ballare con il single Davide, senza mancare di paragonarlo inoltre a un noto attore italiano, Raoul Bova. Il fidanzato non resta impassibile di fronte a tali immagini, tanto che chiede un falò di confronto immediato, ammettendo di essere ancora innamorato di lei e che ora ha bisogno di sapere cosa vuole fare lei. "Allora, non ti nego che in questi giorni ho avuto tanta malinconia, ma il mio pensiero è sempre rivolto ad Alessia. Al cuore non si comanda e sono ancora innamorato di lei. Ora voglio capire cosa vuole lei e quindi chiedo un falò di confronto". Quando la giovane viene a sapere della decisione di Davide, è con il "suo" single in spiaggia. È proprio lui a confortarla, abbracciarla e darle tutto il suo calore, il che lascia quasi intendere un probabile rifiuto della donna. Lei infatti sembra presa da qualcun altro... Altro che innamorata!