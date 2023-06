Temptation Island: Federico deride Alessia e lei sbotta: "È uno schifoso"

Quando c'è l'amore di mezzo certe cose non accadono, ma tra Federico e Alessia la fiamma sembra ormai essersi spenta da un pezzo, tanto che a Temptation Island l'uomo ammette di non desiderarla più da molto tempo e di non riuscire a usare parole come "ti amo" perché non è ciò che sente nei confronti della fidanzata, che una volta ascoltato il video nel Pinnettu, dove lui si apre con gli altri partecipanti e finisce per deridere la sua bella, si arrabbia e si chiede: "E allora perché sta con me? Cosa sono, un passatempo?".

Le parole di Federico

Durante la prima convocazione al Pinnettu di Ale, le viene mostrato dal conduttore Filippo Bisciglia un video in cui il fidanzato racconta le loro diversità, rivelando che sarebbe proprio questa differenza abissale tra i due a creargli problemi di comunicazione e di non amarla quanto lei lo ama: "Siamo persone molto diverse. Anche quando usciamo di casa mancano argomenti su cui discutere, perché abbiamo interessi diversi. Lei ha 30 anni e vorrebbe sposarsi, ma non è ciò che voglio io. Ci siamo quasi abituati ad avere un'intimità non spumeggiante, non sono sicuro di provare le stesse emozioni che lei prova per me, anche se non gliel'ho mai detto. Nemmeno l'ho mai negato però. Quando mi chiede se la amo, infatti, cambio discorso e le dico di volerle bene perché non penso di sentire quelle cose per lei. Non sento l'amore".

Parole forti quelle di Federico, alle quali Ale ribatte senza esitazione e con un linguaggio piuttosto colorito: "E allora te ne vai a fan**lo. Sei proprio uno stron** di mer**". Una reazione comprensibile, la sua, se pensiamo che i due approdano in Sardegna per testare i loro sentimenti mentre lui pare avere già le idee chiare. "Allora che cosa è venuto a fare qui? Avrebbe dovuto dirmi prima che non è innamorato. È uno schifoso. Che schifo, uno schifo totale! Dovrei mollarlo e farmi la mia vita, ma non lo faccio, perché sono cretina".

Ale: "È uno schifoso"

Dopo tutto questo, grazie a un secondo filmato, la donna scopre che il fidanzato la deride davanti ai suoi compagni di viaggio: "Lei è persa. Se le dico: 'Alessia, se mi pitturi tutto il prato di rosso con la lingua, ci sposiamo', lei lo fa. Non ho nessuna voglia di andarci a letto, non ho nessuna voglia di farci niente. Andiamo a cena fuori e non so di cosa parlare". Una volta ascoltato il messaggio, Ale ribatte: "È uno schifoso. La maggior parte delle cose che ha detto, non le ho mai sentite. Se sta così male con me, non dovrebbe prendermi in giro. Da questo momento, io mi ritengo single perché una persona così accanto non la voglio. Per una volta voglio mettere al primo posto me stessa, perché penso di meritare una persona migliore".