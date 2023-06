Temptation Island, Francesca disperata: "Mi manca la forza di lasciarlo". Il piano di Manuel

Non si finisce mai di conoscere le persone, ma a Temptation Island Francesca scopre una verità inaspettata. Con Manuel sono fidanzati da due anni e mezzo, ma il loro è un rapporto molto burrascoso: in questo periodo lui la lascia ben 5 volte, tornando sui suoi passi, ogni volta, circa un mese dopo. Perché sente la sua mancanza? Non proprio, o meglio anche, ma non solo. Durante la prima sera l'uomo confessa come passa il suo tempo tutte le volte che la lascia sola e i motivi che lo portano ad allontanarsi da lei e portano il pubblico a pensare che probabilmente i due torneranno a casa da soli (o in compagnia di un tentatore/tentatrice).

I motivi

Il primo giorno in Sardegna Manuel non si lascia scappare l'opportunità di aprirsi e confessa che, quando lasciava la sua fidanzata, scriveva ad altre donne e le vedeva pure, un particolare, quest'ultimo, che al pineto fa sbottare Francesca, sentitasi presa in giro per oltre 2 anni di relazione. "Non sapevo che si fosse visto con altre persone, sei stupido! Ma dimmelo prima! Mi ha detto: "Mi hanno scritto e io ho risposto'. Ma perché non mi hai detto che vi siete visti? Aveva paura che sbroccassi? Ma tu stai fuori! Lo avessi saputo, non si sarei mai tornata insieme. Per me è un tradimento se mi lascia una settimana e subito dopo vai con una. Mi lasci per andare con una per poi credere nella tua che non sia un tradimento? Che cogl**ne. Si merita un mare di me**a perché davvero ne ha fatte di cotte e di crude e continua a farne. Non mi ferirà mai quanto mi ha ferito in questo momento". Lui sapeva che dicendo quelle cose mi avrebbe fatto male. Prima di entrare qui gli ho chiesto se avesse qualcosa da rivelarmi e lui mi ha detto no".

Il piano di Manuel

È il momento del falò e Francesca non le manda certo a dire: "Lui sapeva che dicendo quelle cose mi avrebbe fatto male. Prima di entrare qui gli ho chiesto se avesse qualcosa da rivelarmi e lui mi ha detto no". Nel filmato che Filippo Bisciglia le mostra in diretta sentiamo Manuel dire di aver paura che qualcuno se prenda la sua fidanzata e poi faccia con lei le cose che i due facevamo insieme, oltre a dichiarare il suo piano per farsi lasciare: "Io la lascio perché mi rompo il ca**o, ma in realtà non vorrei riprenderla con me. Non mi fa uscire di casa se prima non chiarisce le situazioni. Io sono stato tanti anni single e dentro una relazione hai degli obblighi, è questo che mi pesa. Se tu vuoi la libertà e lei si mette a martellare e a essere gelosa viene voglia di scappare. Una volta l'ho lasciata per questo. Mi chiedo: 'Ma io riesco a stare una vita con lei che mi fa queste cose? Ecco perché non sono sicuro". Lo vede ballare con una tentatrice in modo sensuale, Francesca, e poi scatenarsi e cantare durante i balli di gruppi: "Non sa manco cantare, stupido!". Fin qui si mostra tranquilla, un po' delusa dalla scoperta, ma non particolarmente adirata con Manuel, almeno fino a quando non gli sente rivelare di voler compiere qualche "ca**ata" nel programma TV per far sì che Francesca si convinca a lasciarlo in quanto tutta Italia ne sarebbe testimone. Insomma, Manuel confessa di volersi fare lasciare, flirtando (o peggio, tradendo) la sua ragazza.

Francesca ora è visibilmente alterata e dichiara: "Al di là di tutto, c'è una persona a cui tu devi portare rispetto. Perché io sono una persona, a cui tu dovresti volere bene e che ti ha fatto solo del bene. Ma forse non mi voglio bene io, per essere stata con questa persona per due anni". Il giorno seguente è disperata perché sente che "sarebbe giustissimo amare me stessa e lasciarlo perdere", ma sente anche di "non averne la forza" perché, conoscendosi, tornerebbe da lui pure dopo aver sentito quelle parole al falò.