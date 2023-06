Temptation Island, Gabriela in lacrime: "È un uomo di me**a, per me è già finita"

Le sette coppie di Temptation Island sono arrivate a sud della Sardegna, più precisamente nel resort Is Morus Relais, per mettere alla prova i propri sentimenti. Sin da subito i problemi legati al passato di Gabriela e Giuseppe sono evidenti: lei scopre che il fidanzato - i due stanno insieme da 7 anni - si è iscritto a un'app di incontri e perde la fiducia nei suoi confronti, oltre a non poter far nulla senza di lui, nemmeno andare in palestra; lui afferma di sentirsi chiuso, intrappolato nel rapporto, e che la colpa sia della donna.

Cosa è successo

Temptation Island inizia con il botto: Gabriela viene chiamata da Filippo Bisciglia nel pinnettu, luogo in cui vede un video riguardante Giuseppe insieme alle sue compagne di viaggio; parole che la fanno arrabbiare e piangere, perché pare che il giovane menta a Nancy e Roberta, due bellissime tentatrici: "Non avevo più un attimo di libertà. Penso di aver perso due o tre anni della mia vita, perché tante cose non le potevo fare. Ora sono in ballo tra lei e il divertimento". Gabriela ci rimane male perché in realtà le cose non stanno esattamente così, ma il dispiacere più immenso lo prova nel momento in cui lo sente parlare delle ragazze nel villaggio: "Queste sono fredde, stasera festino! Stanno molto sulle loro, non si aprono". Parolacce escono dalla bocca della protagonista, che esce dal pineto infuriata come non mai, tanto da piangere in diretta. "Comunque è un uomo di me**a, per me è già finita. Questo bast**do, questo str**zo! La prima sera poi! Ha detto: 'Sono cambiato, ti amo da morire e poi mi fai vedere questo la prima sera. Cosa voleva? Che si sedessero sulle sue gambe? Tu devi stare lontano da loro! Io lo sapevo... Ha proprio voglia di fare il po**o". Anche io ho perso tutto, perché avrei potuto fare altro della mia vita".

Gabriela: "Io sono single!"

Il giorno dopo altre immagini per Gabriela, riconvocata nel pinnettu dove vede Giuseppe flirtare con Roberta: "Non riesco a capire cosa voglio dalla vita. Se non mi porto lei ovunque, non posso andare. Lei si sente pronta per fare il passo successivo, ma io non sono sicuro che sia quello che voglio nella vita". Nel secondo video lo ascoltiamo confessare a Nancy di guardare le altre in discoteca, desiderandole. La tentatrice risponde: "Significa che io la persona che ho accanto non la amo, e allora perché devo prenderla in giro?". Lui, parlando della ragazza che doveva incontrare tramite l'app di incontri, ribatte: "Non ci ho fatto nulla, le avevo dato il numero solo perché ci dovevamo conoscere". Dopo aver sentito le sue parole, Gabriela sbotta per la seconda volta: "Io sono single! Io non chiedo il falò perché me la devo godere". Infine per lei c'è un terzo filmato, nel quale l'uomo sembra divertirsi molto con Nancy: "Sta bene là, che stia là allora. Evidentemente io non gli piaccio neanche più. Non mi fa male, di cosa mi devo meravigliare ancora? Basta, è finita, il giocattolo è rotto".