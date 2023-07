Temptation Island, Isabella e Manu al falò di confronto anticipato: cosa è successo

La prima puntata di Temptation Island era finita con il botto: Isabella aveva chiesto un falò di confronto immediato anticipato a Manu, il suo fidanzato, dopo aver sentito parole forti, giudizi duri e severi nei suoi confronti, nei tre video mostrati da Filippo Bisciglia, uno dei quali durante il primo falò della giovane bionda: "Ti fa capire che non valgo niente. Non bastava nulla", dice il ragazzo. Quest'ultimo sostiene che Isabella lo faccia sentire sbagliato a causa delle differenze economico-sociali; Isabella afferma che i problemi dipendono dal carattere del fidanzato, poco indipendente per i suoi gusti. Giudizi duri e severi da parte del fidanzato al suo primo falò: “Ti fa capire che non valgo niente. Non bastava nulla”.

Il falò

È in attesa Isabella, di capire se Manu accetta il falò di confronto o me. E lui arriva, ma quando lo vede lei ha un'espressione così arrabbiata da far paura, e non passa certo inosservato il momento in cui lo squadra dalla testa ai piedi. Una volta seduti sul tronco, con il conduttore a distanza ravvicinata, Isabella sbotta: "Ho visto dei video che mi hanno molto ferito, per me i nostri problemi non erano giganteschi, volevo solo che tu avessi un po’ di iniziativa. Ho sentito cose e mi sono chiesta: 'Perché stai con me?' Io cerco di spronarti, ma perché tu vedi tutto questo come una cosa brutta volta a sminuirti?”.

Per chiarire la situazione Bisciglia mostra un video a Manu, dove lei si racconta a partire dai sacrifici fatti dai genitori per farla studiare in una Università privata e renderla felice e del fatto che lui sia troppo arrendevole e che lei voglia solo aiutarlo a migliorare, oltre a rivelare di non essere una persona attaccata al denaro. Il fidanzato piange sentendola piangere in video. “Io preferisco passare il mio tempo con lui e piuttosto andare qualche giorno dopo da mia nonna, che comunque vedo poche volte all’anno. Il fatto che lui nemmeno veda queste rinunce mi fa soffrire tanto. Questi gesti concreti per me valgono di più. Io ci tengo così tanto che non vorrei accanto a me una persona che si sente sminuita. Non ce la farei a vederla soffrire. Io gli dicevo le cose per far sì che lui stesse meglio. Mi piacerebbe vivere in centro a Milano, ma se con le nostre forze economiche non ci riuscissimo, non sarebbe un dramma. Nemmeno io potrei permettermi un appartamento lì. Potremmo trovare un altro posto che piaccia a entrambi”, prosegue Isabella.

Il confronto

Dopo aver visto il video, Manu appare sconvolto e ammette: “Io non ce la faccio a vederla stare così”. I due si abbracciano, ma il ragazzo ferma il momento intimo per dire: “Mi sento che ogni cosa che faccio sbaglio”. Isabella ribatte: “Io non voglio che ti senta così, le cose non lo dico per sminuirti”. Parole già sentite, queste ultime, ma la fidanzata aggiunge: “So che mi esprimo male quando sono arrabbiata, ma nel momento in cui ti dico che non voglio fare la vita che hai fatto tu intendo dire di provare a stare insieme meglio di così”. Manu le confessa di mandare giù ogni boccone amaro e di deprimersi ogni volta che sente certe affermazioni nei suoi confronti, ma lei ribadisce che lo vorrebbe solo più intraprendente, mentre per il resto "è speciale così com'è". “Io apprezzo i piccoli gesti che tu fai, sono tutti evidenti, io però compio gesti diversi. Abbiamo modi di pensare differenti, quindi o ci veniamo incontro e proviamo a capirci…”.

Non manca la risposta del fidanzato, restio ad accettare le parole di Isa senza incalzarla a dovere: “Tu non pensi che io possa essere la tua persona per la vita. Io faccio tutto per lei”. La reazione della ragazza è molto dolce, a dimostrazione che il suo amore per Manu non è ancora finito: “Per me tu sei speciale così come sei. Se non vedessi certe cose in te starei con un altro. Queste cose le dico perché credo in te. Io ho tante insicurezze, e preferisco mettere al sicuro lui dedicandogli tutte le mie energie. Io ho bisogno di lui, ma penso che anche lui abbia bisogno di me. Tu sei una persona che vale, e non vorrei che facessi certe cose perché te lo chiedo io, vorrei che ti sentissi più sicuro di te stesso". Tante lacrime durante il falò di confronto anticipato da parte di entrambi, ma il lieto fine è dietro l'angolo: "Isabella decidi di lasciare Temptation Island da sola o con Manu?", chiede il conduttore. "Con manu", risponde l'innamorata mentre viene abbracciata forte dal suo amore, per poi sentire dire a quest'ultimo di voler andarsene insieme a lei dal programma.