Temptation Island, il recap della prima puntata: le coppie scoppiate e cosa è successo

L'amore è un sentimento importante, ma non tutti sono in grado di dare il giusto rispetto a una parola tanto sottovalutata. A Temptation Island ciò appare cristallino e infatti molte coppie sono già scoppiate in partenza e qualcuno chiede addirittura, alla prima puntata, un confronto immediato e determinante. I momenti salienti non sono tanti, ma tra piani diabolici e parole grosse non mancano gli argomenti, quelli che invece mettono in crisi Federico e Alessia. Vediamo insieme cosa è accaduto durante la puntata del 26 giugno del reality sentimentale condotto da Filippo Bisciglia.

Il recap della puntata del 26 giugno di Temptation Island 2023

Tentatori/tentatrici: Arrivati in Sardegna, le coppie attendono l'arrivo dei tentatori e delle tentatrici, che lasciano di stucco soprattutto le donne: tra gelosie, sguardi desiderosi e piccole liti attese i fidanzati e le fidanzate scelgono la persona che più li intriga per poi approdare nei loro rispettivi villaggi, dove li attende una festa.

Gabriela e Giuseppe: Lei perde la fiducia nel suo compagno dopo aver scoperto che quest'ultimo si è iscritto a un'app di incontri e afferma di non poter fare nulla se non è presente anche il fidanzato; lui sostiene di sentirsi bloccato in un rapporto dove non esiste libertà a causa della sua gelosia. Sin dal primo giorno Giuseppe flirta con le tentatrici, suscitando la reazione negativa di Gabriela, la quale lo definisce un uomo di "mer**" e piange. Per il giovane invece, Bisciglia ha un filmato della giovane che fuma e si diverte, il che non viene apprezzato dal fidanzato che prima di introdurla nella sua vita le aveva chiesto di seguire determinate regole di comportamento.

Manuel e Francesca: I due si sono lasciati e ripresi ben 5 volte nel corso di due anni e mezzo. II primo dichiara che nel periodo in cui i due hanno vissuto separati lui vedeva altre donne, un'affermazione che porta Francesca a chiedersi perché non glielo avesse detto prima del programma, pur avendogli chiesto poco prima di intraprendere l'avventura se avesse qualcosa da rivelarle. Grazie a un secondo video, questa volta durante il falò, la donne scopre che Manuel vuole farsi lasciare, ma lei conferma di non avere la forza di lasciarlo.

Vittoria e Daniele: La fidanzata vuole un figlio, ma Daniele non crede ci siano i presupposti per un passo tanto importante, anche visto che i due litigano spesso a casa. Vittoria lo definisce un uomo incapace di dare affetto, egocentrico e rozzo, mentre lui afferma che la sua compagna è una persona cattiva: "Quando mi insulta, mi metto a piangere. Voi mi vedete così ma io sono un pezzo di pane". Quando tocca a Vittoria vedere un video nel Pinnettu, lei appare quasi indifferente nel sapere che lui flirta con una tentatrice.

Federico e Alessia: In un primo video il fidanzato rivela di non provare gli stessi sentimenti che Ale prova per lui e, ridendo, ammette di non averle mai detto "ti amo" e di non desiderarla più. Non solo, perché a detta sua la donna farebbe qualunque cosa per lui, anche dipingere un prato di rosso con la lingua. Non manca la reazione della ragazza, la quale si sente presa in giro e sostiene di ritenersi single perché merita di meglio. Quando Federico la vede flirtare con il tentatore Lollo in un video, rimane impassibile e pensa che Ale stia solo cercando di farlo ingelosire.

Isabella e Manu: La ragazza ascolta ben tre video del suo fidanzato, il quale parla ininterrottamente delle differenze economico-sociali tra loro. Oltre ad affermare che Isabella pretende troppo da lui e lo fa sentire sempre inadeguato, dichiara: "Lei pensa che io faccia un lavoro di mer** e una vita mediocre", ma lei vorrebbe solo vederlo contento e realizzato, perché pare che Manu svolga una mansione che in realtà non gli piace. Nonostante le amiche le dicano di aspettare prima di pensare a un confronto immediato, lei chiede ripetutamente a Bisciglia di poterlo anticipare. Come si svilupperà la vicenda lo scopriremo settimana prossima.

Davide e Alessia: la donna ammette di aver tradito il suo compagno perché si sentiva trascurata, una sensazione che negli ultimi tempi è tornata più viva che mai, e aggiunge di non sapere più cosa realmente prova nei suoi confronti. Quest'ultima affermazione lascia senza parole Davide, che si lascia sfuggire un breve commento solo dopo aver visto un secondo filmato in cui lei ci prova spudoratamente con il tentatore Davide: "Mi sembra una gatta morta!". Niente video per Alessia al falò: "Così non capirò mai nulla. È venuto qui per fare la vacanza".

Temptation Island, seconda puntata

La seconda puntata di Temptation Island andrà in onda lunedì 3 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity intorno alle 21:30 circa.