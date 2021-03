Temptation Island è recitato? Adesso parla anche Manila Nazzaro

Ieri sera una affermazione di Pietro Delle Piane ha scatenato il panico durante Live - Non è la d'Urso. L'ex concorrente di Temptation Island ha infatti dichiarato che, durante l'esperienza nella trasmissione prodotta da Maria De Filippi, "avrebbe recitato un ruolo": affermazione che andrebbe contro le logiche di spontaneità imposte dal reality show. Immediate le scuse della conduttrice Barbara d'Urso, arrivate in diretta. Ed immediata, questa mattina, la presa di posizione di un'altra ex concorrente, ovvero Manila Nazzaro, pronta ad egersi a tutela dell'autenticità della trasmissione.

La replica di Manila Nazzaro su Temptation Island "recitato"

"Io e Lorenzo (Amoruso, ndr, suo compagno ed ex calciatore) - scrive questa mattina su Twitter Manila - Abbiamo portato a Temptation Island la vita vera. È questo il senso di quel reality. Se hai recitato hai fatto del male a molte persone: in primis ad Antonella e poi a te stesso. Io c’ero e quel dolore da DONNA l’ho sentito anche io". Una dichiarazione che è difesa del programma e, al tempo stesso, accusa a Pietro, che sarebbe reo di aver mancato di rispetto alla sua amata, la showgirl Antonella Elia, con cui ha appunto partecipato alla trasmissione.

Non a caso proprio ieri sera la produzione di Temptation, ovvero la Fascino Pgt di Maria De Filippi, ha chiesto a Barbara di "fare una precisazione importante", subito recitata in diretta da Barbararella: "Prima Pietro Dalle Piane ha detto se ne assumerà le responsabilità, noi prendiamo ovviamente le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma perché non è copionato".

La presunta rivalità tra Barbara d'Urso e Maria De Filippi

Ricordiamo inoltre che tutto questo accade - curiosamente - a poche settimane da un'indiscrezione bomba rivelata da Dagospia secondo cui De Filippi avrebbe "chiesto e ottenuto dal Biscione una clausola nel suo contratto che proibisse alla D'Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta. Per la serie: resta pure nel tuo trash-salotto ma non mettere le mani sulla mia "roba"".