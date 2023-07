Temptation Island, il recap della seconda puntata: una coppia si salva, le altre sono in crisi

In un mondo dove il trash la fa da padrone Temptation Island resta il reality show più atteso della stagione estiva, insieme a l'Isola dei Famosi. Ciò non sorprende visto le meravigliose chicche che sin dalla prima puntata sono emerse nel corso delle dirette. In particolare questa sera il pubblico di Canale 5 assiste a un falò di confronto immediato emozionante e ricco di colpi di scena, durante il quale, nonostante le critiche da entrambe le parti, a vincere è l'amore: stiamo parlando di Isabella e Manu, spesso in contrasto a causa delle diverse realtà economico-sociali. Ora addentriamoci nel vivo della seconda puntata di Temptation Island, andata in onda il 3 luglio e piena di momenti salienti in cui le coppie sembrano non avere molte possibilità di uscire insieme dal programma.

Il recap della puntata del 3 luglio di Temptation Island 2023

Isabella-Manu: è la prima a chiedere il confronto con il fidanzato, il quale ribadisce di sentirsi a disagio e depresso quando viene sminuito dalla ragazza. Lei invece sostiene di voler solo spronarlo a migliorare per il suo bene e di credere in lui. Lo considera un uomo speciale, altrimenti a quest'ora starebbe con un altro. Sa bene di esagerare quando si arrabbia, ma mette sempre Manu al primo posto e vorrebbe soltanto vederlo realizzato e che acquisisca una maggiore sicurezza in sé stesso. Insomma, è innamorata e infatti sceglie di uscire dal reality insieme a lui per migliorare la prima vita insieme, anche se dovessero andare a vivere lontano dal centro di Milano.

Gabriela-Giuseppe: i due fidanzati stanno per scoppiare. Giuseppe confessa ai suoi compagni d'avventura di provare qualcosa di molto simile a "un fuoco" per la single Roberta, tanto da mostrarsi geloso nei suoi riguardi. Gabriela si chiede cosa stia a fare lì e nel frattempo si invaghisce del tentatore Fouad, il romano dal quale scappa ogni volta che lo incontra per la sua mania di fissarla intensamente negli occhi, un aspetto che la mette molto a disagio.

Mirko-Perla: il ragazzo si avvicina alla single Greta e Perla ci resta male vedendolo flirtare in un video con la tentatrice: "Non me lo aspettavo da lui, con me queste cose non le fa più. Sono scioccata, perché sta facendo lo stupido!". In un secondo filmato lo sente affrontare temi importanti con la corteggiatrice, il che delude Perla ancora di più: "Non si parla di sciocchezze, ma è libero di fare ciò che vuole. Gli ho sempre detto: 'Se prendi altre scelte, io me ne vado'. Lui non ha le pal** di essere sincero. Non me lo aspettavo: parla di problemi importanti, c'è anche imbarazzo, attenzioni, e poi la felpa e il profumo. Non riesco a metabolizzare...". Dopodiché si sfoga con le sue amiche di spiaggia: "Non si doveva proprio permettere: se parla dei discorsi, io faccio peggio. Dove la trovi una meglio di me?".

Francesca-Manuel: l'uomo sostiene che Francesca sia permalosa e gelosa, e che per risolvere problemi sia pronta a tirare fuori tutta la sua ira. Qualcosa di buono sulla donna però la dice: per Manuel sarebbe una buona madre perché è una persona altruista, ma ciò non basta, perché l'uomo sembra non sopportare il suo carattere, tanto da chiedersi perché continui a tornare da lei. Dopo aver sentito le sue parole nel video, Francesca in lacrime sbotta: "Chissà perché mi scatta l’ira. Eh, povera pazza. Io non so se voglio stare ancora con una persona così, sono stanca di queste mancanze di rispetto". In un secondo video gli sente dire: "Non ero convinto tanto di starci perché il carattere non mi piaceva. Mi era preso un po’ il pallino con una con cui mi vedevo prima, ma era solo una cosa sessuale. Poi però lasciavo la porta aperta anche se non me ne fregava niente, quindi ci tornavo insieme e poi scoppiavo di nuovo...". Questa la reazione comprensibile di Francesca: "La cosa più grave che ha detto è 'anche se non me ne frega niente io lascio la porta aperta'. Ma stai fuori? La lasci perché? Perché un giorno pensi di dover fare figli e allora mi tieni lì buona? Sono io che lo devo lasciare".

Vittoria-Daniele: Parlando con la tentatrice Benedetta, puntata da Daniele sin dal primo giorno, quest'ultimo conferma di non voler figli da Vittoria, almeno per il momento, anche se non avrebbe problemi a prendersi l'impegno in futuro. In un secondo video il fidanzato afferma di non sentire la mancanza della sua compagna: "Ora sto bene, perché non ho una persona che mi reprime". Vittoria è delusa dal fatto di aver sentito parole del tutto inaspettate e comportamenti irrispettosi nei suoi confronti: "Sono senza parole. Io sono entrata qui con due certezze: che lui mi amasse e che volesse un figlio. Adesso non so più niente".

Federico-Ale: Il primo ammette di non essere innamorato di Ale e di non sentirne la mancanza, ma allo stesso tempo di non riuscire a lasciarla per assenza di coraggio: "Se dovessi scommettere su qualcosa, scommetterei sul fatto che usciamo insieme perché io non ho le pal** di dirlo esplicitamente. Io vedo il futuro da solo". Eppure, durante il pinnettu, vedendola tra le braccia del single Lollo, prova una sensazione di fastidio: "Avrei preferito non vedere queste immagini, perché così fa tutto un altro effetto. So quanto è innamorata di me, non è possibile che in 7 giorni se ne sia dimenticata. Lui è quello che ha scelto all'inizio. Sembra che si sia resa conto che ci sia un mondo fuori, che non esisto solo io". Ale si confida con Lollo, rivelandogli quanto detto da Federico al falò: "Non gli manco, ma scommette che usciremo insieme da qui...".

Davide-Alessia: L'amore del giovane per la fidanzata non vacilla nel vedere Alessia flirtare con il tentatore Davide, anzi gli fa capire quanto sia ancora innamorato di lei e per questo chiede un falò di confronto anticipato: "Non ti nego che ho avuto tanta malinconia, in questi giorni ho pensato tanto e il mio pensiero era rivolto ad Alessia. Sarò stro**o, ma se è vero che al cuore non si comanda, ho capito che sono innamorato di lei. Io voglio lei, ma devo capire lei cosa vuole fare. Siamo venuti qui perché lei doveva darmi delle risposte che ancora non mi ha dato, quindi mi chiedo: 'che vuoi?' Lo voglio sapere adesso, chiedo il falò anticipato, perché se vuole continuare a conoscere questo ragazzo, amici più di prima. Di certo soffrirò ma me ne farò una ragione e potrò andare avanti".

Temptation Island, terza puntata: quando e dove vederla

La terza puntata del reality show, in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, sarà trasmessa il prossimo 10 luglio a partire dalle 21:30 circa.