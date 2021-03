Temptation Island pubblica i video su Pietro Delle Piane. Filippo Bisciglia deluso: “Ci sono rimasto male”

Non si ferma certo all’annuncio di una querela la produzione di Temptation Island, intenzionata a difendere in ogni modo la propria credibilità minata dalle affermazioni di Pietro Delle Piane che a ‘Live – Non è la d’Urso’ aveva sostenuto la recita di un ruolo nel reality. Sul profilo Instagram del programma è stata pubblicata una serie di filmati inediti volti a dimostrare quanto accaduto durante la permanenza del doppiatore nel villaggio e, in particolare, il rapporto con la single Beatrice con cui ci sarebbe stato un bacio.

“Per recitazione o per amore di verità?”, si legge nel video pubblicato dalla produzione di Temptation Island su Instagram che, nella prima parte, riassume la versione dei fatti fornita dal compagno di Antonella Elia: “Pietro Delle Piane, ieri 14 marzo, dal suo profilo Instagram: ‘Sono appena tornato dal programma Live – Non è la D’Urso.Volevo fare chiarezza su una cosa proprio per non creare polemiche. Ho detto: ho recitato a Temptation Island nel senso che ho recitato per far ingelosire Antonella. E mi riferivo al momento in cui ho portato le ragazze nell’angolo buio della casa dove non c’erano telecamere facendo credere chissà che cosa. Mi riferivo anche al fatto che non si giudica una persona in un programma televisivo dove si fa comunque spettacolo’”.

Pietro Delle Piane nei video inediti di Temptation Island

Due i video pubblicati dalla produzione: in uno la single Beatrice racconta cosa sarebbe accaduto con Pietro nel punto della casa non raggiunto dalle telecamere: “Ieri sera ero di là in bagno da loro, c’erano queste caramelle e sono andata a mangiare una caramella con Ilaria (…) Nello stesso momento lui mi bacia. In bocca, mi bacia in bocca. Così, e se ne va. Lui per carità, gioca ride e scherza ma io non mi sarei mai aspettata un bacio. Lui si è messo proprio a vedere di là e di qua, dice qua non ci sono le telecamere e si è levato il microfono. Mi ha baciato, è stato un secondo, proprio non lo aspettavo”.

Nella parte finale del filmato, Pietro parla con Beatrice e le chiede di stare attenta a quanto avrebbe dichiarato. La produzione di Temptation Island anticipa così la clip: “In seguito, sempre in un fuori onda, Pietro Delle Piane credendo di non essere registrato parla con la single Beatrice”, e scorrono quindi le immagini della conversazione tra i due: “Quando esci scrivimi su Instagram. No, non vorrei chiedere il numero a loro. Sicuro che non ne avete parlato lì? Dimmi la verità. Se lo avete detto, loro lo faranno sentire ad Antonella. Ha detto che ti ho baciata? Lì non ci sono le telecamere ma ci sono i microfoni, sentono tutto quello che dite. Stai attenta, capito? (…) Però stiamo attenti perché lì mi demoliscono. Mi massacreranno i media”.

La delusione di Filippo Bisciglia

Le dichiarazioni di Pietro Delle Piane stanno sollevando un polverone destinato a non placarsi facilmente, ma anche l’amarezza di chi non si aspettava un simile comportamento, come Filippo Bisciglia.

"Il giorno dopo il falò di confronto ti sono stato vicino, ricordi? abbiamo parlato abbastanza, eri in piscina, piangevi, ti dispiaceva per il comportamento che avevi adottato durante Temptation Island, mi hai detto più volte: Filippo ho sbagliato, mi dispiace tanto per Antonella, l’ho fatta soffrire, non mi sono regolato”, ha scritto su Instagram il conduttore del reality esprimendo tutta la sua amarezza: “Quando ieri sera ti ho sentito dire: “ho recitato un copione” ci sono rimasto troppo male… anche le tue lacrime erano un copione? Sarebbero state molto più belle queste frasi ieri sera...perché raccontano un Pietro migliore, un Pietro vero”.