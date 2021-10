Da Paolo Bonolis a Dolcenera, tutti i vip in campo per la prevenzione a "Tennis and Friends" (VIDEO)

Vip in campo per la salute nel decennale del Tennis & Friends di Roma. Da Paolo Bonolis a Dolcenera, i volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport si sono sfidati con un unico obiettivo: far vincere la prevenzione. Set dell'evento tenutosi sabato 9 e domenica 10 ottobre, il Foro Italico. Attorno al campo, visite gratis e check-up per tutti i cittadini accorsi, con 700 i medici volontari presenti, 80 le postazioni sanitarie, 30 le aree specialistiche per controlli ad hoc. Settantamila ingressi registrati e 17mila prestazioni sanitarie gratuite. A bordo campo anche Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti, candidati sindaco di Roma.