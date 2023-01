Le Iene senza Teo Mammucari: perché Belen ha condotto da sola

Non è certo passata inosservata l'assenza di Teo Mammucari nella puntata de Le Iene in onda ieri su Italia 1. Trattandosi del conduttore del programma che, insieme a Belen Rodriguez, porta avanti tutta la puntata in diretta, sulla sua assenza si è interrogato il pubblico nel corso della serata di martedì 24 gennaio 2023, ma da parte della produzione nulla è stato accennato a proposito. La showgirl si è trovata così a portare avanti la trasmissione da sola, senza nulla accennare al collega che pure ha preferito non chiarire apertamente i motivi della mancata presenza.

Perché Teo Mammucari non ha condotto le Iene?

Ma perché Teo Mammucari non ha condotto Le Iene? Stando alle voci riportate da Tv Blog, di certo l'assenza del conduttore non è stata causata da motivi di salute. In assenza di precisazioni ufficiali, dunque, il sospetto che ci siano stati degli attriti fra lui e il programma di Italia 1 aleggia insieme a quello che possa trattarsi di una strategia volta a dare maggiore visibilità al programma, visti gli ottimi indici di ascolto di Boomerissima che concorre nello stesso orario su Rai 2. Anche l'ipotesi che magari così possa darsi maggiore attenzione al programma in vista dei due appuntamenti che andranno in onda nella settimana sanremese si affaccia tra le varie supposizioni, come quella che immagina una situazione transitoria poi svelata nella prossima puntata.