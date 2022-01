C'è posta per te, Teo Mammucari: "Io e mio fratello non ci parliamo più"

Nella seconda puntata di C'è posta per te, in onda ieri sera su Canale 5, Maria De Filippi ha invitato la giuria di Tu si que vales al completo per sostenere Carmine, un ragazzo di Scafati che ha voluto fare una sorpresa a suo fratello Francesco, per lui come un padre dopo la morte dei genitori avvenuta a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro.

Una bellissima storia di amore e di famiglia che ha commosso tutti, a partire dalla conduttrice che ha letto la lettera con la voce rotta dall'emozione. In lacrime Rudy Zerby e Gerry Scotti, profondamente toccata Sabrina Ferilli, che ha commentato il dolore vissuto dai due fratelli: "Perdere i genitori è uno dei lutti più grandi che si possano vivere. Nel loro caso li hanno persi in contemporanea, quindi voi avete conosciuto una tragedia devastante".

Teo Mammucari: "Io e mio fratello non ci parliamo"

Il legame tra Francesco e Carmine ha fatto riflettere Teo Mammucari, che ha poi confessato di non parlarsi più da tempo con suo fratello. Una rivelazione privata che ha lasciato di stucco Maria de Filippi e gli altri colleghi: "Ho un fratello italo-pakistano e poi ne ho un altro ma non ci parliamo - ha spiegato meglio il conduttore - Quando inizi a fare questo mestiere, per le persone cambi. Ti dicono 'non ti voglio disturbare e non ti chiamo', come se noi fossimo chissà cosa, ma si dimenticano che siamo solo persone. Quindi cominciano questi piccoli problemi, legati a queste cavolate, che creano disagi e poi ti ritrovi a dover spiegare l'importanza di certi legami". Per Teo Mammucari Francesco e Carmine sono un bellissimo esempio e chissà che non diventino anche la spinta per farlo riavvicinare al fratello. Nel frattempo, sui social, qualcuno chiede l'intervento di Maria.