Terminator - Destino oscuro, stasera in tv: trama, cast, curiosità

In onda stasera su Italia 1, “Terminator - Destino oscuro” è ad oggi l’ultimo film della celebre saga cinematografica. Tornano Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, in una storia che fonde macchine e robot, presente e futuro, speranza e pessimismo. Leggiamo qualcosa in più sulla pellicola in questione.

"Terminator - Destino oscuro", trama, cast, curiosità

Nel 2020 Grace, una soldatessa potenziata, ed il Terminator Rev-9 arrivano dal futuro. L'oggetto della loro contesa è una ragazza di nome Daniella Ramos detta Dani, a cui è legata la resistenza umana dai robot: il Rev-9 la cerca per ucciderla, Grace per proteggerla. Il Terminator, però, ha la capacità di assumere le sembianze sia di persone che di oggetti e, in più, può anche sdoppiarsi. Nel frattempo entra in scena Sarah Connor (madre di John, ucciso anni prima dal Terminator T-800) che salva le donne da un attacco del Rev-9. Sarah riceve da anni un segnale misterioso che le invia dei messaggi che le segnalano l'approdo sulla Terra di Terminator inviati dal futuro. Intercettato il punto da cui giunge il segnale, Sarah si imbatte in una sorpresa; ma intanto il forte Rev-9 incombe minaccioso.

L’idea del produttore James Cameron, regista dei primi due capitoli della saga (1984 e 1991), è quella di ignorare gli avvenimenti di tutti i sequel ed elevare la figura femminile a protagonista assoluta (nonché ad eroina dell’immaginario fantascientifico). Molti dei temi che hanno fatto la fortuna della saga tornano in forma di blockbuster per le nuove generazioni: ritroviamo la fusione tra uomo e macchina, il catastrofismo nucleare e il sacrificio. Magari in modalità meno incisiva di quella azionata dai primi film, ma gli appassionati del genere non possono che gradire. La regia è affidata a Tim Miller. Nel cast troviamo i grandi ritorni di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton; tra gli altri attori: Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna.

Dove vedere "Terminator - Destino oscuro"

Terminator - Destino oscuro va in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Italia 1. Il film è inoltre visibile e - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.