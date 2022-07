Nelle nuove puntate settimanali di Terra amara, Yilmaz vive in carcere molte disavventure: merito di Demir che, temendo un suo ritorno, vuole ucciderlo a tutti i costi. Assolda così dei sicari per farlo fuori ma, dopo dei tentativi falliti, decide di spararlo in prima persona. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 25 a venerdì 29 luglio 2022.

Terra amara, le anticipazioni dal 25 al 29 luglio 2022

La fuga di Yilmaz è stata intercettata e adesso il ragazzo si trova in carcere con Veli. Una convivenza complicata che produce un litigio in caso di coinvolgere tanti detenuti: la situazione degenera, tanto che in prigione scoppia un incendio in seguito al quale Yilmaz viene dichiarato morto. Zuleyha è come prevedibile disperata, mentre Demir accoglie la notizia con grande gaudio. Saniye viene licenziato e si sfoga dell’accaduto con Fadik e Gulten: Gaffur schiaffeggia la donna e le ordina di fare le sue scuse a Zuleyha. Demir riceve una telefonata dove gli viene detto che Yilmaz in realtà è vivo e che, dopo le dovute cure, è tornato in carcere. Infuriato, Demir assolda un sicario che prova a uccidere Yilmaz, salvato per un soffio da Fekeli, un anziano detenuto. Intanto Sermin chiede a Demir del denaro per mantenere la figlia, Betul, che sta studiando in Francia; ma l’uomo ha altre preoccupazioni e continua a rivolgersi a dei criminali per eliminare Yilmaz. Dopo vari tira e molla è Demir in prima persona a sparare un colpo contro Yilmaz, ma non sa se è riuscito a farlo fuori oppure no.

Dove vedere Terra amara (dal 25 al 29 luglio 2022)

Le puntate di Terra amara vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.