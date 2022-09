La nuova settimana di Terra amara è densa di avvenimenti soprattutto per Yilmaz: Fekeli ottiene i favori del popolo anche a suo nome; poi, nel soccorrere Nazire (vittima di una crisi epilettica) Yilmaz incontra nuovamente Zuleyha. Vittima di alcune ferite causate da un incidente, l’uomo si candiderà per un importante ruolo aziendale. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 5 a venerdì 9 settembre.

Terra amara, le anticipazioni dal 5 al 9 settembre 2022

Fekeli inizia ad aiutare la gente del quartiere anche a nome di Yilmaz, distribuendo cibo e promettendo lavoro. Hunkar scopre che Gulten si trova a casa di Yilmaz e giura di cacciare dall’abitazione Gaffur e Saniye nel caso non volesse tornare a casa. Hunkar comincia a pensare che Gulten possa essere incinta. Sabahattin scopre mediante delle foto che Sermin ha una storia con Veli e chiede il divorzio alla donna. Yilmaz viene informato della crisi epilettica di Nazire: corre così da lei ed incontra sul luogo Zuleyha. Dopo aver accompagnato Nazire in ospedale, l'uomo si ritrova da solo con Zuleyha, ma i due vengono intercettati da Demir: lo scontro sarà inevitabile. Successivamente Demir dice a Hunkar che non vuole fare del male a nessuno ma che per lui sia Fekeli che Yilmaz resteranno dei nemici. Quest’ultimo, intanto, dopo aver fatto perdere le tracce viene trovato ferito in seguito a un incidente. Quando riapre gli occhi trova davanti a sé Zuleyha. Rimessosi, il giovane uomo torna in azienda e si candida come Presidente della camera di commercio di Cukurova.

Dove vedere Terra amara (dal 5 al 9 settembre 2022)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda dal 5 al 9 settembre alle 14.45 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.