La settimana di Terra amara, è dominata dal ritorno in scena di Yilmaz che, fuori dal carcere e risvegliatosi dopo diversi giorni di febbre, si ritrova il fiato sul collo da parte di Demir, che lo vuole morto. Quest’ultimo prima fa incendiare le baracche ai suoi uomini, poi si prepara al faccia a faccia con Yilmaz. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 1 a venerdì 5 agosto.

Terra amara, le anticipazioni dal 1° al 5 agosto 2022

Demir è arrabbiato perché Yilmaz gli è sfuggito, e ordina a Gaffur di ritrovarlo al più presto. Dal canto suo Yilmaz riceve le necessarie cure e al risveglio chiede a Gulten di Zuleyha e, in particolar modo, gli preme sapere se ha sposato Demir per amore o perché costretta. Rassicurato, Yilmaz si accorge di poter contare su diverse persone: non solo Gulten, ma anche Nazire e Sabahattin . Intanto Fekeli si reca da Salih dopo circa 20 anni di carcere; per ripartire al meglio Cetin, figlio dello stesso Salih, lo aiuterà. Ma Fekeli dimostra anche un legame speciale con Yilmaz, che aiuta quando Demir

ordina di appiccare un grande incendio per fare piazza pulita di tutte le baracche. Demir offre a Gaffur un'alta somma in denaro se riesce a catturare Yilmaz. Hunkar rimprovera i contadini per aver nascosto Yilmaz e scopre da Nazire alcuni indizi per trovarlo. Ma la voce che l'incendio è stato causato da Demir comincia a diffondersi, sebbene Zulheya resti all'oscuro della cosa. A mescolare le carte e confondere ulteriormente la situazione generale ci pensa Veli, che si presenta alla tenuta come cugino di Zuleyha. La visita indispettisce Demir, che minaccia di uccidere l'uomo qualora dovesse fare ritorno. Dopo diversi giorni di febbre, Yilmaz si risveglia a casa di Fekeli; quando l'uomo vede su un giornale Zuleyha in compagnia di Demir e famiglia, si fionda verso la tenuta e incontra Nazire, che gli racconta delle responsabilità del marito di Zulhaya sull’incendio. Yilmaz e Demir si ritrovano finalmente faccia a faccia e scoppia un violento litigio.

Dove vedere Terra amara

Le puntate di Terra amara vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.35 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.