La seconda settimana di “Terra amara”, vede i due protagonisti, gli amanti in fuga Yilmaz e Zuleyha, in grande difficoltà: l’uomo viene arrestato, mentre Demir chiede la mano della donna, che viene anche ricattata da Hunkar. Scopriamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì’11 a venerdì 15 luglio 2022.

Terra amara, le anticipazioni dall’11 al 15 luglio 2022

Alla tenuta tutti sono costretti a fare i conti con l’epidemia di tifo. Yilmaz e Demir si dirigono verso le capanne, dove Sabahattin si prende cura dei malati. Yilmaz viene responsabilizzato: è lui che dovrà occuparsi dell’organizzazione del villaggio. Demir non è affatto contento dell’operato di Gaffur e, quando Hunkar gli dice di averlo mandato a Istanbul per questioni di affari. Poco dopo, durante l’assenza di Demir, Hunkar decide di avvertire le forze dell’ordine, segnalando loro la presenza di Yilmaz, che dal canto suo si disfa dei suoi documenti. La polizia interviene e porta Yilmaz in prigione a Istanbul. Nella tenuta Gulten trova la fede di Yilmaz nel cuscino di Zuleyha. Demir fa di tutto per aiutare Yilmaz, trovandogli un buon avvocato e spendendo delle parole in suo favore al direttore del carcere. Nel frattempo le domestiche sono disturbate dalle attenzioni che sia Demir che Hunkar riservano a Zuleyha. Demir finisce addirittura per chiedere la mano della ragazza che, intenzionata a rifiutare, viene però ricattata da Hunkar: o sposa Demir affermando di aspettare un figlio da lui oppure Yilmaz sarà condannato a morte.

Dove vedere Terra amara (dall’11 al 15 luglio 2022)

Le puntate di Terra amara vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.