Le trame della soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da lunedì 13 a sabato 18 febbraio 2023, mettono al centro dell’azione il matrimonio tra Yilmaz e Mujgan, ma molte altre vicende si intrecciano: Zuleyha scopre di essere rimasta incinta, ma Demir pensa che il bambino possa non essere suo.

Terra amara, le anticipazioni dal 13 al 18 febbraio 2023

Yilmaz è molto preso dall'organizzazione del suo matrimonio di Mujgan. Quando i due incontrano per caso Zuleyha, restano un po' turbati. Quest'ultima ha a sua volta un malore e viene soccorsa da Hunkar: Sabahattin la sottopone ad una serie di analisi che le forniscono un'inattesa risposta: è incinta. Appresa la notizia, Yilmaz resta profondamente colpito.

Per Demir e Zuleyha è tempo di discussioni e liti. L'uomo accusa la donna di averlo tradito con Yilmaz. Il clima si fa talmente teso che deve intervenire Hunkar per non far degenerare la situazione. Demir non sopporta l'idea che lei lo abbia sposato soltanto per mettere in salvo Yilmaz. Intanto Saniye non ha ancora intenzione di perdonare Gaffur per il tradimento, mentre Sermin deve restituire i soldi ricevuti dagli Yaman. Intanto, Gaffur promette a Seher di divorziare da Saniye per stare con lei.

Data la tristezza di Mujgan per la mancata partecipazione dei genitori alle sue nozze, Yilmaz si mobilita in prima persona e prova a convincere Behzat a prendere parte alle nozze della figlia. Cetin fa nel frattempo una scoperta: trova in un pacchetto contenente non solo i documenti di identità falsi di Yilmaz e Zuleyha ma anche - pur non accorgendosene - parte di una lettera di Zuleyha per Yilmaz; e consegna il tutto a quest'ultimo.

Mentre Demir vuole rifare il test di paternità per accertarsi di essere il padre del figlio che Zuleyha porta in grembo, arriva il giorno del matrimonio, al quale prendono parte anche i genitori di Mujgan e un subdolo Hatip.

Quando Demir scopre di non essere sterile, corre da Zuleyha, che nel frattempo si è recata in compagnia di Sermin da un medico che pratica aborti clandestini.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 13 al 18 febbraio 2023)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30. Gli episodi della soap turca sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.