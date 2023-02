La soap opera turca “Terra amara”, in onda su Canale 5 da lunedì 20 a sabato 25 febbraio 2023, vive una settimana di grandi passioni. La lotta tra Demir e Yilmaz non conosce soste e la verità sulla lettera emerge inesorabile. Ma altri due personaggi sono protagonisti di uno scontro ancor più drammatico.

Terra amara, le anticipazioni dal 20 al 25 febbraio 2023

C’è grande eccitazione a Cukurova per il matrimonio di Yilmaz e Mujgan, ma molti altri eventi si susseguono vertiginosamente: dopo aver scoperto di non essere sterile, Demir corre da Zuleyha, ma la donna nel frattempo è andata, accompagnata da Sermin, ad abortire. Demir e Hunkar corrono così dal dottor Suavi per fermarla. Dopo aver fatto ciò, appicca un incendio alla casa di Sermin, rea di aver aiutato Zuleyha. Quest’ultima va ad Istanbul con Demir e Hunkar, ma l’uomo è costretto a tornare a casa perché alcune ispezioni fiscali potrebbero metterlo nei guai. Hatip mette una pulce nell’orecchio di Demir, dicendogli che Cengaver è una spia. Demir si reca dal suo amico e lo minaccia, placato soltanto dall’intervento di terzi.

Yilmaz è nel frattempo in cerca di verità e, disposto anche a torturare Gaffur pur di sapere, viene a sapere da Fekeli che gli Hunkar si trovano ad Istanbul, ma le sue ricerche non ottengono gli effetti desiderati. Intanto Zuleyha riferisce a Demir che vorrebbe trasferirsi nella capitale, ma rigorosamente senza Hunkar. Quest’ultima, tornata a casa, viene sequestrata da Yilmaz che pretende spiegazioni circa il frammento mancante della lettera di Zuleyha.

Intanto Saniye decide di concedere una seconda opportunità a Gaffur e di adottare il figlio di Seher. La storia vive un momento di grande tensione quando Yilmaz scopre che Zuleyha ha sposato Demir solo per salvargli la vita. Hunkar punta una pistola contro Hunkar, colpevole di aver ricattata Zuleyha. Nella confusione l’uomo spara a Fekeli, corsa nel frattempo a placare i toni. In ospedale Yilmaz incontra Mujgan: la donna ha adesso bisogno di molte spiegazioni.

Sermin continua a rimanere ospite a casa di Hatip. Demir, però, viene a sapere che è stata la donna a denunciarlo alle autorità per frode fiscale, mentre Cengaver viene a conoscenza che Hatip ha comunicato a Demir che è stato lui a denunciarlo alle autorità. La situazione degenera e Hatip spara a Cengaver, uccidendolo. Ad essere accusato è però Demir.

Quando Yilmaz e Fekeli vanno dal procuratore per far scagionare Cetin, ad essere arrestato è proprio Yilmaz: il destino lo fa giungere nella stessa cella di Demir. La discussione è d’obbligo e Yilmaz informa Demir di Zuleyha.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 20 al 25 febbraio 2023)

Le nuove puntate di Terra amara vanno in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 25 febbraio alle 14.10 e sabato alle 14.30. Gli episodi della soap turca sono inoltre visibili – in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.