Le vicende della soap turca “Terra amara” presentano nelle nuove puntate colpi di scena e preoccupazioni: Zuleyha e Mujgan partoriscono i rispettivi bambini, ma il figlio di Yilmaz nasce prematuro ed è in forte pericolo di vita. Gli Yaman, invece, organizzano una festa in onore della neonata Leyla. Il 24 e il 25 aprile "Terra amara" non va in onda. La programmazione di Canale 5 riprende regolarmente da martedì 26.

Terra amara, le anticipazioni dal 23 al 29 aprile 2023

Demir è convinto che i suoi piani professionali possano presto dare dei frutti, ma non ha fatto i conti con la lingua lunga di Sermin, che li rivela ad Hatip, che a sua volta informa Yilmaz e Fekeli; saranno poi questi ultimi due ad aggiudicarsi la gara d'appalto indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma una strategia di Sermin la consegna ad Hatip. Quest'ultimo decide però di includere nel progetto Yilmaz e Fekeli.

E mentre Sabahattin chiede la mano di Julide e Behice corteggia Fekeli, una insofferente Zuleyha insulta Mujgan, accusandola di aver trattato male il piccolo Adnan. Pentita di aver attaccato la donna senza motivo, Zuleyha telefona a Yilmaz, ma in quel momento va in travaglio. Al tempo stesso Mujgan ha un'emorragia: quando i dottori la invitano a partorire, lei inizialmente rifiuta perché la nascita prematura potrebbe costare la vita al neonato.

Il destino vuole che Zuleyha e Mujgan partoriscano contemporaneamente e a pochi metri di distanza. Zuleyha dà vita ad una bambina, mentre il parto prematuro di Mujgan crea molta preoccupazione e dolore, al punto che Demir pensa addirittura di consolare il suo acerrimo nemico Yilmaz.

La nascita di Leyla Yaman genera una festa collettiva e, per l'occasione, i braccianti della zona ricevono una moneta d'oro in regalo. Mentre alle baracche Saniye e Gulten distribuiscono vestiti ai bambini meno fortunati, il neonato Kerem Ali Akkaya, figlio di Yilmaz e Mujgan è ancora in pericolo di vita: i genitori, Behice e Fekeli vivono momenti di enorme preoccupazione.

Intanto Sabahattin comunica a Sermin l'intenzione di sposare presto Julide; Naciye, invece, ha un piano per smascherare le mosse di Hatip. Mentre a casa Yaman ci si prepara a festeggiare la nascita della bambina, Demir si reca da Julide per denunciare Sermin, ma la donna è in difficoltà a causa della sua relazione con Sabahattin. Il "Mevlit", festa dedicata alla bambina appena nata, viene bruscamente interrotto da un incendio avvenuto nel fienile della tenuta.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming (dal 23 al 29 aprile 2023)

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e la domenica alle 15.00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette - in live streaming e on demand - gli episodi della serie. Il 24 e il 25 aprile gli episodi di "Terra amara" non vanno in onda.